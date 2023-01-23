處男初次愛愛結果1分鐘即早洩！女友一無情舉動令他超自卑!有陰影

性愛是情感的交流，過程歡愉與否往往跟對象契不契合有關，而初次的性經驗印象好壞，也會影響未來對性的取態，有些人更會以性事契合度來選擇另一半。近日一位男網民分享初次的性經驗，豈料緊張的他一分鐘不到便早洩，女友的一個舉動更讓他以後都對性留下陰影。



《一路向西》劇照

台灣男網民在Dacrd討論區以標題「第一次做愛結果早洩被笑」發帖，分享自己的第一次性行為發生在就讀高中時，對象是與剛交往不久的女友。他雖然為處子之身，但對方已有過性經驗，以往他們都有試過互相愛撫，但就沒有真正發生性行為。樓主也指對方有一位很好的閨蜜，會互相談論性方面的話題，他對此不以為意，認為對方只是單純的思想比較開放。

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直到某一天，他和當時女友、與她閨蜜和閨蜜的男友，兩對情侶一起逛街，後來因為分頭行動，樓主和女友決定前往附近的旅館「休息」，女友也有私下通知閨蜜二人，當然對方也明白「休息」的真正意思。當到達旅館之時，他與女友便先洗澡，後來一起躺著看電視，也就順其自然的「抱抱、親親、順著感覺慢慢的就把衣服都脫了」，在前戲之後，終於到真正迎來擺脫處子之身的機會，但是未知是否過程太過緊張，樓主指自己「沒多久我就射了…（過程大概不到1分鐘吧）」。

《一路向西》劇照

他形容當時的氣氛瞬間下降至冰點，不過隨即傳來女友的大笑聲，在笑完之後，對方更拿起手機，撥打電話給閨蜜說：「我們休息完了，等等要去哪。」雖然女友沒有開啟免提擴音，但是從電話中微微的傳出了閨蜜的笑聲，令他當下感到「很自責、很自卑、很丟臉…」。

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後來他某天與幾位初中同學吃飯，期間一位女同學相識當時的女友，結果她當著眾人面前問起了他們的事，而對話的過程更讓他清楚的感受到「女友把那天的事都跟他講了，而他只是想要調侃我嘲笑我，所以我很尷尬的把這件事帶過」，但是這段對話也在他的心裡埋下了陰影。

後來樓主入讀大學，兩人變成遠距離戀愛，他也指出「感情也隨著距離變淡了，但其實因為那件事情我已經沒有那麼愛他了，所以跟他提了分手，分手的原因也是因為淡了，沒有愛了」，樓主也沒有對她說出其實真正在意的，是對方將自己的尷尬事公諸於世。在正式分手後，他也終於感到解脫，不過當時的發生的事仍讓他存在心理陰影，雖然現時與女友有正常的性生活，早洩問題也「幾乎是沒什麼發生了」，但是每次在完事後，「都會問她說會不會太快，有沒有早洩之類的，心裡還是會在意自己會不會又早洩，很怕悲劇重演」。

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《一路向西》劇照

網民看到樓主分享後，紛紛留言安慰他「十個男人有九個早洩過，不用想太多啦」、「那女的蠻糟糕，不要讓過去的事情影響現在的狀態」、「第一次快很正常啊！女友講出去真的很傷人，還好你分手了」、「會跟閨蜜講這種事情真的很沒氣質，連基本的尊重都沒有」。