老闆要求全員工公司新年大掃除　一句話藏玄機?網憂:可能集體裁員

2023農曆新年將至，新年新氣象，大家的賀年用品又準備好沒有，又有沒有計劃什麼時候進行一次大掃除，為家居、辦公室送舊迎新呢？有打工仔近日在討論區上發帖，表示老闆要求公司全員工為公司進行大掃除，當日大家亦不需要做公事，只需好好打掃即可，雖然要求看似十分合理，但卻有網民因老闆的一句話，猜測公司可能將有裁員計劃？



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年廿八洗邋塌，趁農曆新年好好清掃一下家居、辦公室的雜物稀鬆平常，但是大家有沒有遇過老闆要求全體員工暫停工作一天，好好打掃辦公室？近日有網民就遇到以上情況。該位打工仔在「香港討論區」發帖，指老闆要求全體員工「搵一日大家喺公司大掃除唔使做嘢」。

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他續指以往公司大掃除都只是「清潔姐姐用碌柚葉水抹吓嘢就算」，但是今年老闆卻一反常態，要求全體員工在一日內放下手上工作，執行「成間公司大掃除」，也對員工表明「每個人都要認真清走自己locker入面啲垃圾，同埋自己抹枱」。在清潔完成後，還要向上司匯報和搵公司清潔姐姐「檢查有冇揸流灘」。

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《愛回家》劇照

樓主對於老闆的新年特別要求就直言感到辛苦，「我覺得仲攰過我做足8個鐘公司嘢，平時喺屋企都唔會做家務，仲要我自己抹乾淨張枱同埋執櫃筒⋯」。不過網民就覺得老闆的要求不無道理，公司多年間堆積不少的雜物和垃圾，清理垃圾對風水也有幫助，「咁唔好咩？我不知幾想唔洗做」、「清潔下都好，之後做嘢都開心啲」、「我同意一年起碼清潔一次，全體同事」。

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不過也有網民持相反意見，認同樓主所言的「清潔比返工更辛苦」，直指老闆好搵笨及縮骨，「出面搵個呀姐返黎做，要成百幾蚊一個鐘，你地已經有糧出，唔使另外加錢」。更有網民因為老闆的一句「每個人都要認真清走自己locker入面啲垃圾」，猜測公司可能有裁員計劃，順理成章地讓全體員工有收拾公司儲物櫃的準備，不用大家到時「揦手唔成勢」，不過就只屬猜測咁話。