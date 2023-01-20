老闆逼Office全員工年初二開工！只為一原因　網卻指樓主有著數？

2023農曆新年將至，打工仔期待已久的連假終於到來，可以好好休息一下度過佳節。不過每間公司何時開工又都不太一樣，有些初五啟市、有些初七初八，有些更休息到正月十五。近日有打工仔發帖大呻，指老闆因應風水書上的「開工吉日」，要求全體員工在年初二返工，令他直言「好迷信」，後來更吸引了網民留言鬥慘！



《上司實習生》劇照

網民在香港討論區上發帖，表示「老細為左開工吉日逼人年初二返工」，他指老闆某天看到今年年初二是開工吉日，於是要求一眾員工在年初二「點都要返公司返工」，意圖攞個好意頭，令他批評老闆的行為舉止「迷信」。

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他指老闆稱會補回一天的假期給大家，但是「但係新正頭真係唔想返工，自己本身都要去拜年，到時老細仲要拜神，諗到果日返工仲要聞住陣拜神煙味，就好唔想返工」。他更順道批評風水書上的「開工吉日」不知道是如何計算出來，導致「搞到老細睇到之後逼人返工」。

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《大叔的愛》劇照

網民看帖後就表示指樓主「其實你係賺咗」，表示年初二當天即使上班，公司也會安排拜神切燒豬等儀式，未必會要求員工像平日一樣的工作，更有可能回去一陣子「拜完神食啲嘢跟住就走得」、「唔使開全日」、「返半日拜完神lunch收工」。除此之外初二開工也一定有開工利是，老闆也答應會補假一天，何樂而不為？但就教路如果真的很不想年初二開工的話，可以假裝新年期間去了旅行，年初二趕不回港無法上班。

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《愛回家》劇照

除此之外，亦有網民留言「鬥慘」，指自己公司的開工吉日選擇在2月1日（正月十一），但是在勞工假期（即1月23日 年初二-1月25日 年初四）以外的日子，卻要每天扣錢放一周的無薪假，工作日數減少直接影響收入，相比起樓主的個案其實更慘。

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