港情侶住酒店驚見床上有大便　酒店寸爆回應！意外爆瀨屎羅生門？

開心Staycation度假卻發現房間的床上有大便，心情難免會受影響。最近一名港男發帖表示自己一家大小同行10多人，前往天水圍某間酒店Staycation，自己就與女友同房，但當回到房間躺上床時，卻聞到一股異味，打開床鋪一看竟發現床上有大便，向酒店反應卻被質疑是他自己瀨！



Unsplash@andrewtneel

港男在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」上發帖，指自己星期六日一家大小同行10多人一起前往天水圍某間酒店Staycation。當晚上與女友回到房間時，他「因為行街行咗成日都好攰，所以就直接由床頭捐入被竇再趴係度攤唞下」，但是「跟住趴趴下就聞到一浸臭味」，於是決定落床揭開床鋪查看，結果發現「張床有啲啡色嘢嘅」，起初他以為是朱古力，所以靠近污跡用鼻子一吸，驚覺啡色物發出惡臭，是貨真價實的大便。

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當時他發現自己的褲子上也沾上了大便，令他不禁乾嘔，作了稍微清潔後，他用了十多分鐘致電前檯亦無人回應，只好穿著「屎褲」與女朋友前往酒店大堂找酒店員工協助。

Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」截圖

前檯工作人員表示會為他安排更換房間，褲子也會替他清洗，讓他們回房間等候。不過回房間15分鐘後，酒店經理才終於出現，經理表示在上房前已查看CCTV：「睇到房務有拎套新床單入房，之後有拎返床單出嚟，佢哋係有做清潔嘅」。港男即時回應：「咁你即係話我瀨屎？」經理再回：「唔排除呢個可能性」。

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Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」截圖

在退房時，港男再次追問酒店方有沒有跟進事件，大堂經理便再重複昨晚的話，「首先睇到同事有拎床單出入間房，即係有清潔。跟住由客人擺低背囊到再入房期間係冇人入過去嘅」。港男的家人也忍不住回嗆：「既然經理你講你啲員工冇問題，咁即係話佢瀨屎再屈你啦？係咪？」經理再回：「我冇咁講過，不過都唔排除呢個可能性。」

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《假面酒店》劇照

事主家人遂要求對方道歉，經理又再冷靜地回覆「要我個人道歉當然冇問題，不過依家唔係百分之百證明係酒店方面有問題，所以我係唔會代表公司道歉嘅」。事主後來決定用email向酒店投訴，但經理竟再回「你哋要投訴我阻止唔到」，然後便直接離去。他們於是要前台提供投訴電郵，但是得知投訴電郵是由「剛剛的大堂經理收取和閱讀」，前台也拒絕再提供其他向總公司的投訴方法，可說是投訴無門，只好無奈在Facebook發帖取暖。

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《假面酒店》劇照

事件爆出後，網民並沒有安慰樓主，而是取笑「雖然成件事好嚴肅，但我真係睇到笑出聲」、「大佬，有pat咁嘅野，你走去聞下來confirm係屎定朱古力？你不如食一啖啦」、「係咪Amber Heard嚟咗搵你」。

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後來網民更開始齊找「糞便」真兇，網民先是認為「大堂經理」雖然態度不理想，但是他的懷疑不無道理，因為CCTV中可看到房務員有更換房間的床單，房間除了他們情侶2人也沒有其他人出入過，因此「唔排除樓主條褲hi到少少屎唔知，瞓上床痴到落被度」、「根據所有客觀嘅環境證據嚟睇，真係你，唔可以排除係你兩個瀨屎喎」、「我比較信係外面整到，帶返酒店，呢個可能性最高」。

後來事件被TVB節目《東張西望》報道，節目組向酒店方查詢事件，作出以下的聲明和回應：👇👇👇