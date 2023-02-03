移民KOL宋熙年主持「你好香港」活動！網民狠嘲:平時教移英、澳洲

行政長官李家超昨日（2/2）宣布「你好，香港！」（Hello Hong Kong）活動正式啟動，為吸引旅客訪港，免費大派五十萬張機票。不過除了活動的內容被網民關注以外，有人留意到啟動禮的主持人為「移民KOL」宋熙年，而她與丈夫陳智燊平常經營的YouTube Channel常介紹移民英國和澳洲，令網民感到不解及「非常諷刺」。



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香港為推動旅遊業，推出大型全球宣傳活動「你好，香港！」除了免費大派五十萬張機票，旅發局也聯同本地餐飲及零售界派發100萬份「香港有禮」( HK Goodies ) 消費優惠券。然而活動本身的內容值得關注以外，啟動禮主持人宋熙年的身份也受到網民的關注和討論！

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前香港油尖旺區議會旺角東選區議員林兆彬在Facebook發帖，表示「「你好，香港！」啟動禮主持竟然係宋熙年，平時佢同老公陳智燊介紹移民英國&澳洲囉，YouTube頻道「SARAH & JASON 」17.4萬訂閱，係咪特登搵佢做主持？咩玩法？」後來帖子在轉載至其他討論區，引起大量網民討論。

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（yt@sarahjasonchan截圖）

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宋熙年（Sarah Song Xi Nian）與其丈夫陳智燊（Jason）分別為澳洲籍與英國籍，兩人共同經營YouTube頻道《SARAH & JASON 》，不時分享生活影片，內容包括煮食、汽車、美容、手錶、移民英國&澳洲的資訊、遊山玩水等，以往也拍片介紹過Sarah家的2,000呎獨立屋開箱，曾傳聞二人齊齊離開電視台轉行做KOL，月入高達60萬元。

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但是因為她擁有雙重國籍的關係，與丈夫也會香港、英國和澳洲三邊走，平常又會介紹英國和澳洲的移民資訊、住在外國大屋，但又主持「你好，香港！」旅遊業活動的啟動禮，令部分網民感到很諷刺甚至反感。質疑宋熙年作為「移民KOL」不應主持關於香港的旅遊業活動，反而應該邀請「生於斯長於斯」的主持來說好香港故事更有說服力。

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更狠批她「賺香港、中國錢去外國生活」、「佢哋兩公婆唔係已經定居澳洲啦咩？接咗Job特登搭飛機返嚟？」、「證明呢兩公婆係愛國是工作，移民是生活」、「賺香港錢，去外國生活」、「Goodbye Hong Kong 最佳主持人選」。網民指出她最厲害的是「大陸名（因為在廣洲出生，英文名為Song Xi Nian），澳洲籍（澳洲讀書），教人移英（YouTube頻道），唱好香港（香港旅遊業活動）」，和每一個地方都有一點關係，吃盡每一家的茶禮。

亦有網民曲線為她解畫「唔先移民又點可以去香港旅行呢？」、「移左民，咪可以旅客身份，嚟香港旅遊囉，成件事邏輯無錯喎！」、「我知，我知，叫香港人移民，再叫移咗民嘅回流！」、「澳洲人都說好香港故事！」。