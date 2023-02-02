移民港人申請特區護照被留難？港府要求回港自取！網民:明玩移民L

隨防疫政策放寬，很多港人都為已過期或即將過期的香港特區護照申請和續期，為去旅行做好準備！近日網上流傳一張照片，一位身在外地的港人欲透過郵遞方式申請特區護照，原以為只需在中國駐外國的使領館領取即可，豈料被入境處以信件回覆，要求他本人回港親身領取全新的特區護照，圖片引起網民熱議。



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前無綫電視藝員鄭敬基在個人Facebook專頁上貼出一張照片，圖中為一封由香港特別行政區政府入境事務處寄出的信件。信件中表示收到了申請者的特區護照申請，相關申請現正處理中，然而下段則列明「經考慮你的申請及個案情況後，本處現通知你，你的特區護照將會在港簽發，而你須在港親領你的特區護照。因你現時不在香港，你可於新護照有效期內（至2032年10月28日）返港領證。煩請親身攜同本函及香港永久性居民身份證正本，前來本辦事處，以便核實。」

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（Facebook@鄭敬基 Joe Tay）

由於以往外地港人郵遞申請特區護照，可以在中國駐外國的使領館領取，但現時信件卻明確的要求申請人「須在港親領」、「親身攜同本函及香港永久性居民身份證正本」才可領證，引起網民激烈討論，直指「明玩移民L」，皆因買來回機票、住宿酒店等全是錢，再加上一來一回會花費不少時間，直接增加外地港人申請者的負擔。

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另外更有網民提到有部分港人是因為政治因素移民，擔心回港領證時會被「秋後算賬」，直言「海外不嬲可以直接喺返海外領事館攞，叫得佢返嚟一定有問題」，不過以上的陰謀論說法只屬網民猜測。除此之外，有網民稱「好似話未換身分證就續特區係要返香港攞，同埋得封信，我哋唔知當事人嘅背景，好難知佢發生咩事」，由於每位申請者的個案不同，入境處也會有不同的簽發準則，要搞清楚是「一刀切」還是「個別人士不寄」才可以評論。

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據入境處網站資料列明，合資格的申請人的外地港人，如欲申請香港特別行政區護照，可以透過郵遞申請至香港特別行政區入境事務處，也可在最就近的中國駐外國的使領館或駐內地辦事處遞交申請。如果以郵遞方式申請，申請人必須親身前往香港的入境事務辦事處或所選擇的中國駐外國的使領館或駐內地辦事處並出示證明文件的正本以領取護照。

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