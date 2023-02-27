日本汽水可以有幾怪？味噌可樂只係小兒科　盤點七款罕見碳酸飲料

在各種聚會時，是否欠缺一種讓大家尖叫連連、紛紛驚呼的道具？大家對日本的各種奇特口味的發明應該不陌生吧，那麼不妨認識這些超級適合聚會時，帶給朋友們嘗試的日本「特殊風味碳酸飲料」，相信會給朋友們一個非常驚訝又難忘的回憶！



日本出品的汽水味道可以有幾怪？榴槤、芥末、咖哩只係小兒科，其他幾種會嚇親你，定係會一試愛上？👇👇👇

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咖哩麵包汽水

咖哩麵包可說是日本人最愛的麵包口味之一，而加入碳酸汽水與咖哩特有的辛香料風味交織，碳酸滑過喉嚨時的清爽感加上辛香料的刺激，咖哩麵包風味的汽水一定要嘗試看看囉！

岡崎味噌可樂

使用了在延元二年（西元1337年）創立的味噌老舖「まるや八丁味噌」，是日本第一款味噌可樂，濃厚的味噌發酵味道，配上可樂刺激的口感，跟常喝的味噌湯比較起來一定有很不一樣的感覺！

仙台毛豆汽水

不知道大家有沒有吃過仙台名物「毛豆麻糬（ずんだ）」？用煮過的毛豆使其變得柔軟，配上麻糬的一款仙台特色甜點。而這款毛豆汽水，則是使用毛豆粉下去製作而成，不妨買來嘗試一下看看跟「毛豆麻糬」的味道有何不同！

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芥末薑汁汽水

採用來自靜岡縣山葵漬物的有名店家「田丸屋本店」的山葵，並奢侈的使用日本原產山葵「本WASABI」，這種日本芥末相較於西洋芥末沒那麼嗆鼻，也有一說有特殊的甘味。此款飲品加上了薑汁汽水，給人一種非常大人的感覺！

鰻魚可樂

你有想過用喝的來吃鰻魚嗎？這款鰻魚可樂在網路上被網友實測過，喝完之後剛開始違和感不高，但一過喉嚨，可樂的氣味上來後帶著鰻魚的味道衝入鼻腔，比起帶有蒲燒味，可能更接近鰻魚本身的味道。說了這麼多，趕快買一瓶來試看看吧！

榴槤汽水

也許你有喝過橘子汽水、葡萄汽水等，但你有喝過榴槤口味的嗎？榴槤一直都是評價兩極的水果之王，其味道濃郁，讓人無法招架！這款可是充滿了濃厚了榴槤味，配上清爽的碳酸汽水，到底會不會令人又愛又恨呢？喝了才知道！

餃子汽水

這款餃子汽水，外表看起來像是能量飲料般清爽的淡黃色，裡面卻混合著大蒜、醬油、辣油、醋、生薑等等的沾醬味道，據商品開發的人員說，當初是以想推廣栃木縣宇都宮有名的餃子為開發的出發點，重點不在於飲料好喝，而是要讓人引起話題與興趣。這種日本行銷點子也是這類商品常令人覺得有趣的部分呢！

聚會嗨一波的新選擇

介紹完以上特殊風味汽水，不知道大家是覺得聞風喪膽，還是躍躍欲試呢？是否也已經對於那些一成不變的手信感到膩了？不妨買些新東西讓大家驚訝一番吧！

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