用AI判斷你口味！東京酒吧以人工智能推介日本酒　唔係綽頭咁簡單

大家對東京涉谷（澀谷）應該有種時尚繁華的印象吧？在這樣時尚的地區裡，新的PARCO打造了以「美食・音樂・文化」為主題的樓層，在地下一樓「CHAOS KITCHEN」的餐廳區中，有家名為「​​​​未來日本酒店/KUBOTA SAKE BAR」可以用AI人工智能來判斷適合你的味覺的日本酒！



隱身在涉谷的「​​​​未來日本酒店/KUBOTA SAKE BAR」

店名之所以稱為「KUBOTA SAKE BAR」是因為店中主要提供名為「久保田」的銘柄日本酒，而店內分成「Shop Area」跟「Bar Area」兩個區域。在「Shop Area」裡面，除了有「久保田」的日本酒之外，其他如「天領盃」、「山形正宗」、「陸奧八仙」等日本酒也都有提供販售。

店裡的另一頭就是「Bar Area」，可以在這裡點一些下酒菜配上日本酒，一杯日本酒大約60ml，550日圓到770日圓不等，下酒菜則是一道550日圓，並依據下酒菜符合的日本酒種，在菜單上都有提供清楚的指引。是不是很適合晚餐後再來小酌一番呢？

未來日本酒店是如何用AI人工智能判定你適合的日本酒？來看看測試過程，還有12款日本酒的介紹👇👇👇

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用AI來推薦你適合的日本酒？

接下來，就要介紹該店的重頭戲──用AI判定你適合的日本酒。首先，要先用QR code登入此服務，之後店員會提供10杯的日本酒供顧客來盲測，在品嘗每一款日本酒時，依照自己的喜好將評價（1-5顆愛心）輸入至手機中，接著AI就會幫你從12種日本酒中選出最符合你的味覺的酒種，店家更貼心的使用日本的擬音語來介紹這12款酒，像是Awaawa（酸甜口味的發泡感）、Batabata（比較尖銳的酸味，在口中有清爽感）、Shara Shara（偏蘋果跟柑橘類的酸味，清爽且有清涼感）等。最後，店家會提供你一杯從最符合自己味覺偏好的日本酒。

店舖資訊

營業時間：13:00-23:00 （L.O. 22:00）

地址：東京都渋谷区宇田川町15番1号 渋谷PARCO B1階

電話：03-6455-3975



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小資族也能輕鬆嘗試

這個AI的日本酒測試，需要花2200日圓，包含十杯盲測用的日本酒，以及一杯符合你喜好的酒。時間也不會花費太長，從盲測到享用的時間大概只需要二十分鐘。可以讓初學者也沒有負擔的找到自己喜歡的風格，也不用擔心需要花大錢才能夠嘗試，真的非常推薦給大家！

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