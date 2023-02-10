易通行｜車主狂轟運輸署安排混亂　隧道卡全斷貨？衝閘後果是...

運輸署宣布青沙管制區會在2月26日上午5時改用「易通行」不停車繳費系統，取消所有人手收費亭及「快易通」車道，相關系統將逐步在其他隧道實施。不過很多車主反映安排混亂，表示早前在運輸署申請的「車輛貼」未收到、「車種貼」又全城缺貨，質疑準備工作未做好便急急實施，令車主們無所適從，反問屆時「無貼紙過隧道」是否只可衝閘？後果又是如何？



（資料圖片）

「易通行」不停車繳費系統實施在即，由2月26日上午5時起，正式於青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，屆時所有人手收費亭和「快易通」車道都會取消，駕駛人士必須使用「易通行」繳費。消息傳出後，全城車主都急忙申請「車輛貼」。

👉香港揸Tesla電動車=傻仔？連登仔怒數5大罪:一功能導致好易炒車！

（資料圖片）

運輸署「車輛貼」遲遲未寄出／「車種貼」全面斷貨？

不過由於申請人數眾多，運輸署的「車輛貼」似乎出現供不應求的情況，不少車主都反映申請了車輛貼但遲遲未收到。亦有車主大呻，即使自己早在去年12月申請續牌時剔選申請「車輛貼」，現時都仍未收到運輸署寄來的車貼，當再用政府「易通行」Apps申請，又顯示正在處理中不得重複申請，於是陷入無了期的等待。

👉港車北上｜自駕上深圳揼骨不是夢！網預測通車後6件事:車房倒閉潮

（Facebook「馬路的事討論區」截圖）

當未收到記名的「車輛貼」時，不少車主就轉戰不記名的「車種貼」，再加上職業司機們因為共用車輛而購買「商用車司機卡」，個別銷售點都未能及時補貨，導致出現搶購和斷貨的情況。網民狠批「香港咁多車，準備工作都未做好，話推就推」、「車種貼先好笑，想買難過中六合彩」、「咁多人 (包括埋營辦商) 未預備好，就突然宣布兩星期後青沙一刀切施行」、「我同幾個朋友一月中收到通知話「易通行貼將在5個工作天送到」，到今時今日乜都收唔到」，更無奈的表示屆時「一係兜路避開青沙管制區、一係衝閘」，但就擔心衝閘會有後果。

👉連登仔考車因一低級錯誤而肥佬 反怪師傅無教!網民:跪求不要再考

（Facebook「馬路的事討論區」截圖）

沒有「易通行」繳費的「衝閘」後果是？

運輸署指出屆時駕駛者必須使用「易通行」遙距繳付隧道費，即不接受任何停車繳費方式。駕駛者可以使用其他替代路線，如大埔公路或獅子山隧道來往九龍和沙田。

（資料圖片）

不過，如果駕駛者「衝收費亭」，隧道設有自動車牌識別技術，會以電子方式向登記車主發出繳費通知。登記車主在收到通知後，需於 14 個工作日內經 7-11 便利店、轉數快或在「易通行」客戶服務中心補交未繳的隧道費。換言之未收到「車輛貼」和未買到「車種貼」的朋友不用擔心會被罰錢，只需在14天內後補過隧道的金額即可，否則就會被加收附加費用。