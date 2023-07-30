台北夜晚行程攻略｜5間台灣人大讚平民宵夜食店　6個夜景景點推薦

在台北自由行半夜睡不著覺，把心情哼成歌，不對，是要吃宵夜！說到「宵夜」就想到街頭小吃，晚間的街道依舊十分熱鬧，也可以是情侶們晚上約會的好地方，甚至對於一些睡前感到肚子餓的人來說，買一些熱呼呼的宵夜，更是睡前的一大享受；本期小編要帶大家來看台北有哪些有名的深夜食堂，讓大家在宵夜時間也能夠吃到老饕們口中的美食，一起來看看吧！



深夜食堂

１. 阿財虱目魚

阿財虱目魚是西門町相當熱門的台北宵夜，晚上才開始營業，每天都大排長龍，店內的滷肉飯更讓美食家胡天蘭讚不絕口，雖然肥肉比例偏多，但滷到軟爛的肥肉入口即化，搭配粒粒分明的白飯，口感恰到好處。再來上一碗鮮甜的魚肚湯，化解口中的油膩，是許多老台北人相當喜愛的味道。

營業時間：週一至週六 22:00-5:00，周日公休

地址：台北市萬華區內江街53號



2. 富宏牛肉麵

喜歡吃牛肉麵的朋友們一定知道西門町的富宏牛肉麵，這家的牛肉麵不只好吃，還算平價，還有細麵跟寬麵可以選，麵條Q彈有嚼勁，小資族喜愛、老饕們也豎起大拇指，是相當推薦的台北宵夜。

營業時間：24小時

地址：台北市萬華區洛陽街67-69號



3. 周照子鐵板清粥小菜

相信清粥小菜和鐵板燒大家都吃過，但是吃過鐵板燒與清粥小菜融合的菜餚嗎？在周照子同時可以吃到鐵板清粥小菜，鐵板燒與清粥小菜一次滿足，不僅小菜價格平易近人，點鐵板燒還有附飯和粥（可以續），給你最有感覺的家鄉味，而且開到凌晨，半夜肚子餓，也能吃到價格實惠的台北宵夜啦！

寧夏店

營業時間：17:30-2:30／假日 11:00–14:30, 17:30–02:30

地址：台北市大同區民生西路155號

西門店

營業時間：11:00~00:30

地址：台北市萬華區西寧南路167號



4. 劉媽媽涼麵

說到有名的台北宵夜，就不能不知道鄰近松山文創園區的劉媽媽涼麵，是許多計程車司機和年輕人喜愛的宵夜選擇，菜單上只有涼麵、湯、蛋等選擇，其中涼麵更是許多人的心頭好，麵條Q彈有勁，濃郁的麻醬汁蘊含著蒜香與芝麻香，一點也不會苦，香氣超持久，難怪人氣紅不讓！

營業時間：星期一 21:30-5:00，星期二至日21:30-9:00

地址：台北市市民大道五段37號



5. 士林生炒羊肉

講到最強的台北宵夜，應該會有很多人想到士林夜市中的士林生炒羊肉，這可是夜市裡的隱藏版美食，店內只提供炒羊肉、白飯、飲料、啤酒，進口羊肉一點也沒有騷味，搭配店家特製的沙茶醬，芝麻花生的香氣十足，超下飯！

營業時間：00:30-3:00(攤位)，17:00-21:30(店面)

地址：台北市士林區大東路21-3號



深夜景點

1. 象山

晚上吃完宵夜，不妨到台北象山親山步道走走，整個路程大約30分鐘，就可以欣賞到最棒的台北夜景，可以看到近在咫尺的101大樓，也不用擔心像文化大學後山有一堆學生騎機車呼嘯而過，可以盡情地跟旁邊的伴侶一同欣賞美麗的夜台北，是許多人推薦晚上必去的台北景點呢！

地址：台北市信義區信義路五段150巷342弄



2. 四季長廊觀景台

提起北投，大家可能都會聯想到溫泉、北投圖書館等景點，但是你們來過四季長廊觀景台了嗎？四季長廊觀景台是北投的看夜景的好地方（其實白天也超美！），位置就在北投山上的吳氏宗祠旁，有一個木製的步道平台，在這兒可以將整個台北的夜間美景盡收眼底！

地址：台北市北投區復興三路343號



3. 草山夜未眠

+ 1

草山夜未眠景觀餐廳位於陽明山上，在這裡可以眺望一整片浪漫的台北城市燈海，天氣好的時候視野真的超棒～可以清楚的看見101！不論是朋友聚會、情侶約會，都很適合到這裡走走、拍照看夜景，草山夜未眠有浪漫的雙人座位、沙發座，還有最高視野的大包廂，晚上無聊的時候這裡絕對是首選！

地址：台北市士林區東山路25巷81弄99號



4. 錫口碼頭彩虹橋

錫口碼頭彩虹橋位於松山區饒河街夜市後方，過去是河運時期發展松山地區很重要的港口，現在則是以彩色點燈的方式增添色彩，岸邊還有許多浪漫字句的藝術裝置，是許多情侶約會的場所，同時也被規劃成河濱公園和自行車道，是相當適合晚上休憩的台北景點。

地址：鄰近饒河觀光夜市、松山慈祐宮



5. 中正紀念堂

中正紀念堂不僅是許多觀光客喜愛來的台北景點，晚上也是許多人喜愛散步、慢跑的地方，中正紀念堂古典的建築打上昏黃優雅的燈光，氣氛十分浪漫，而且有氣質，而且還有機會看到廳內表演的戶外現場直播，幸運的話就可以欣賞到免費的國家級演出啦！

6. 劍南山

台北劍南山過去曾經是軍事管制區及保安林地，因此這裡被保存的很好，自然生態豐富，也曾經被認為是一塊秘境，直到「劍南蝴蝶步道」開放，才開始讓人認識到劍南山豐富的自然生態，近年更成為攝影愛好者們的攝影聖地，山腳下的美麗華、基隆河和遠處的101，將都市夜幕點綴得美輪美奐，是相當推薦晚上必去的台北景點。

台北一日遊推薦行程

晚上可以吃宵夜和看夜景，白天能在台北四處玩！陽明山是台北唯一的國家公園，以火山地形景觀為主要特色，前往台北旅遊的人，大多都會來個陽明山一日遊。鄰近陽明山的北投是知名的溫泉區，非常推薦旅客去北投泡溫泉。如果想一天內在台北跑多個景點，可以選擇包車一日遊，4個人平分一天不到一千，其實是非常划算的！

現在，吃宵夜也成為年輕人或夜貓子的絕佳享受，在睡前突然肚子餓，想要吃飽飽才能好好睡一頓的朋友們，不妨參考本文的推薦，好好滿足自己的胃吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【深夜台北遊】吃宵夜、看夜景，台北晚上不無聊！】