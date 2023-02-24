內地男香港疑遇騙子被呃$300！地鐵中伏　最後驚揭騙徒真身竟是..

自疫情緩和後，香港與內地正式通關，吸引了不少內地遊客到港購物，本港旅遊業也逐漸復甦。昨日（23/2）一位內地男子在小紅書上發帖，表示自己在香港遇到騙徒，更慘遭「高明騙術」騙走金錢，事後他愈想愈不對勁，更驚覺騙徒的真身原來是...



《奇怪的搭檔》劇照

在香港生活的內地男子「光無弟弟」在小紅書上發出影片，標題為「香港騙術 引以為戒」，表示自己日前在香港遇到了騙子，他指當天他在港鐵荃灣西站走出來，從背後有位人子以廣東話叫自己帥哥，於是他停下了腳步。對方問他「你是不是講廣東話？」，他因為在香港生活一段時間，於是回他「我懂得聽廣東話，但是我...」，對方聽到他不標準的廣東話，未等到他說完整句話，就轉換成普通話與他對話，他說「喔那就好了！你講普通話！」

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（小紅書）

這一刻的樓主聽到標準的普通話，瞬間感到很大的親切感，情況猶如在他鄉遇到了親人，感嘆「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪」，兩人的相遇情節極為溫暖。於是抱著如此的心情，他細意聆聽對方叫停自己的原因。樓主指當時對方不見外地表示「他說他身上沒錢了，要打車（Call的士）去機場」，樓主心想「大家在外都不容易，我這一聽我就心裡難過呀」，於是問對方要多少錢，對方秒回「給個$300塊就行了」，於是他二話不說從錢包裡就拿出了$300給對方，整個過程十分迅速。

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然而對方在收到錢後就直接走了，剩低樓主孤零零的呆在原地，後來他在回家的路上「愈想愈不對勁」，回想起N大疑點「他跟我講普通話」、「他說他要借錢去機場」、「他也沒有說他什麼時候還我」、「我愛心犯濫」、「我老鄉見老鄉」、「這年頭在香港待著一分錢都沒有」、「你能跑到這裡問路人借錢？」才驚覺自己被內地同鄉騙錢，大嘆自己「我真傻，我真傻」、「哪裡有地縫，我想鑽進去，太丟人了」。

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《Black Dog》劇照

網民看到影片後稱這一招的騙錢手法已是萬年老招，不過始終能騙到別人的同情心，「10幾年前羅湖火車站地鐵口，就有幾個女人用這招啦」、「皇崗口岸也有，有朋友被騙了幾百塊」、「我前幾年被騙了$800，也是大陸人」。更笑指他「你自己坐地鐵，給錢人坐的士」、「老鄉見老鄉，當然會搵你笨啦」，提醒他今次$300就當買個教訓，下次要打起十二分精神，同情心犯濫容易受騙。