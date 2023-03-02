竹篙灣停運｜港人不解隔離營狂派橙：咳到死仲食橙？民安隊揭原因

竹篙灣社區隔離設施昨日（1日）正式停運，保安局為其舉行閉幕儀式，正門大閘正式關上，似是為新冠疫情劃上句點。民眾安全服務處（民安處）總參事梁冠康今（2日）接受電台訪問，提到自己在竹篙灣隔離營運作2年半來的心路歷程，以及趣聞分享，當中主持問到「為何營友咳都要派橙？」他就作出以下解釋⋯⋯



竹篙灣社區隔離設施昨日（1日）正式停運（資料圖片）

民眾安全服務處（民安處）總參事梁冠康表示，在隔離營內整體而言挑戰很多，電話24小時都會響，有不同的事情會發生，包括一切營內的大小事、與其他部門如衛生署、醫管局的協作等，全部都會有突發狀況的出現，幸得有團隊齊心解決，最終完成營區的歷史任務。

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保安局為其舉行閉幕儀式，正門大閘正式關上，似是為新冠疫情劃上句點。（資料圖片）

民眾安全服務處（民安處）總參事梁冠康今（2日）接受電台訪問（資料圖片）

竹篙灣的膳食向來都是港人關心的重點，以往也曾被批評劣食，「粟米肉磚飯」的圖片更震撼了不少港人眼球。電台主持問梁會不會有營友不想食飯盒，要求「打邊爐、食肥牛」等，梁笑稱營內沒有提供以上的食物，不過營區有6種不同的餐點供選擇，如肉食、其他宗教餐等。而被問到竹篙灣有沒有「隱藏餐單」，梁則笑稱「唔會嘅，不過食物供應商在不同的時間，比如聖誕節都會提供特別聖誕餐等，讓營友心情都開朗啲，對於較為食量較大的營友，營內也會提供小食如杯麵、餅乾、蛋糕仔等」。

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營內也會提供小食如杯麵、餅乾、蛋糕仔等（資料圖片）

過年期間入住豪派鮑魚（資料圖片）

對於在隔離營內「聽過最麻煩最不合理的要求」，梁表示最主要都是膳食的要求，「因為有時營友食物唔啱食可能需要其他的供應，但由於要儘量保持膳食飯菜要熱騰騰，所以門外都有放置保溫箱」。他也指出在竹篙灣運作兩年半以來，最深刻的是極端天氣也需工作，有次8號風球同事也照常穿著藍色保護衣在營內東奔西跑。

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最難忘「粟米肉磚」（資料圖片）

另外主持提到在竹篙灣隔離營當中，最令港人共鳴而且最好奇的問題，便是「為何入得去，唔多唔少都會有兩聲咳，但點解會派橙？」雖然明白餐單經過營養師制訂，但因為在傳統觀念上「咳便不應食橙」，但營區卻是在隔離14天期間內每天派2個橙，最終只好將接近30個橙在離營時帶回家，狂派橙的舉動令港人十分不解。梁回應「餐單是經過相關部門制訂和討論才推出，本身餐單也適合不同膳食的人士，有些生果有人喜歡，也有人不喜歡，我哋都唔係淨係得橙嘅⋯仲有其他生果」，不過他就沒有講明是哪款生果。

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梁「我哋都唔係淨係得橙嘅⋯仲有其他生果」（FB@K Kwong）

在中醫角度，由於橙的性質涼，食橙會令感冒寒症加重，或會誘發喉嚨痕癢咳嗽，不過如屬於風熱燥症的感冒或咳嗽，就可以食橙；而在西醫的角度，橙肉雖然含有維他命C可增強免疫力，但因為橙肉同是含有檸檬酸，會刺激到呼吸道，因而誘發咳嗽，有機會令病症加劇。

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