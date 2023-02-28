港男垃圾堆意外執35萬勞力士地通拿金錶！網民狂數6點揭手錶真偽

名貴手錶是很多收藏家的心頭好，擁有一隻名錶更是不少男士的夢想，有些是為了顯出身價地位、有些人是為了情懷、有些人是為了保值。勞力士（Rolex）是知名的名貴腕錶品牌，不過因為貨源短缺，熱門款式可謂炒得有價有市，但近日就有網民在垃圾堆中發現一隻疑似炒價近30多萬港元的勞力士「香檳金地通拿」，帖子引來大批網民朝聖，更齊齊為手錶分真偽！



名貴手錶是很多收藏家的心頭好，擁有一隻名錶更是不少男士的夢想（《心靈的聲音》劇照）

網民在Facebook群組「好fashion呀你」中貼出了4張圖片，表示自己「喺垃圾堆見隻撈，唔係真事呀嘛？」，從相片中可見一隻疑似勞力士名貴腕錶散落在垃圾堆的紙皮之中，推測為香檳金色地通拿（Daytona）型號116515LN。手錶的綠色外盒、出世紙、紅牌仔全套都齊齊整整，令發現的網民不禁大驚，於是發帖問廣大網友自己有沒有看錯。

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116515LN香檳金色地通拿（Daytona）官方原價為245,700港元，不過網上炒價有價有市，現時同型號的炒價約33-38萬，視乎手錶的出廠年份和使用狀況。帖子自然吸引了群組中不少有研究Rolex手錶的師兄弟朝聖，更紛紛研究起手錶是真貨還是假貨。

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116515LN香檳金色地通拿（Daytona）官方原價為245,700港元（勞力士官網圖片）

然而當懂得分辨真偽勞力士的網民看到手錶照片時，不禁哄堂大笑，因為該隻地通拿手錶一眼便看得出是A貨，網民更列出了該隻勞力士的6點破綻：

1.綠盒太流 真錶應配大盒

2.貴金屬膠帶錶15年推出應配綠牌仔

3.錶面Rolex標誌太粗

4.錶面字體極假

5.秒針飛脫

6.錶扣皇冠歪歪斜斜

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由於手錶的太明顯是假貨，令網民笑稱連拎上手驗證的步驟都不需要，表示：「好假喎大佬」、「隻錶個logo流過劉嘉玲」、「淘力士」、「呢隻係Relax」、「拎去二叔公（當舖）會俾人打」，更嘲諷這隻勞力士手錶連A貨也稱不上，頂多算是「B貨」，是流嘢中的劣質品，市價大約$300左右，叫樓主不要中伏帶回家，只會浪費家裡的空間！另外提醒大家買錶要買正貨，切勿助長盜版和炒價產品。

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