銅鑼灣藥房疑再劏客？內地客$OOOO買高麗參轟黑店 網民嘲價格正常

香港內地正式通關，吸引了不少內地旅客來港購物。上月底一位內地寧波來港的女遊客在銅鑼灣一間藥坊購買藥材時，疑似陷入「藥粉騙案」，付款時被要求支付11萬港元藥費。昨日（8/3）一名網民再在小紅書發帖，疑在遊港時跌入「高麗參」陷阱，被迫支持4位數的藥費，不過帖子卻引來網民反嘲！



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上月底一位內地女遊客疑似陷入「藥粉騙案」，購買了11萬的天價藥粉，雖一度求助無門，幸好最終在一波三折後成功退款。昨日（8/3）一名網民在社交媒體小紅書發帖，指內地朋友在銅鑼灣SOGO附近的一間藥房購物時遇到黑店。

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網民原圖（小紅書）

他表示朋友在該間位於銅鑼灣SOGO附近的藥房購買高麗參，在買的時候店員特意問「是不是帶回大陸」，然後在秤重後便將高麗參切片，整個處理過程十分迅速，結帳時才得悉價格為$3,000多元，昂貴的價格令朋友感到「驚呆了」。但朋友因為高麗參已經切成片，在沒辦法之下只好硬著頭皮買了。

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疑似涉事藥房（Google Maps）

樓主稱高麗參「價格高高的」，疑似陷入「高價藥材切片」騙局，所以勸朋友報警處理，但是朋友選擇息事寧人，表示「當買教訓了」。於是發帖提醒即將來港購買藥材的網民，籲他們「黑店，小心陷阱，要問清楚價格才好讓店員包裝或者處理，要不然他們很快的處理了，不要不行」。

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不少網民在看帖後，紛紛表示「高麗參$3,000多好像很正常啊？一盒差不多是這個價格」、「這個價不是正常？又不是之前那個說13萬貴的離譜」、「高麗參3百多才是騙人」、「高麗參本來就貴呀」。另外，網民更嘲諷樓主與朋友在買東西前沒有查問價格是自己的問題，稱出現這個情況「根本不能怪誰」、「都不問價格就買東西，最關鍵是價格還是正常的，只有你感覺不正常」。更提醒他下次除了在買東西前要留意價格，也可以去較大間的老字號藥房購買，或者萬寧、屈臣氏等連鎖藥局就最穩陣。

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編輯翻查多間大牌藥房的網上商店，發現高麗參的價格要考慮多個因素，亦由於樓主沒有提到自己總共購買高麗參的數量、級數（天參、地參、良參）、產地等，因此未知實際價格，不過參考平均價格後，以$3,000多元買高麗參似乎並不是特別昂貴。