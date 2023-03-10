90後內地網紅騎單車香港被偷　網民錯重點！警訊教7招單車防盜

內地抖音百萬網紅「潮汕阿秋(騎行中國)」於2019年開始騎單車遊歷中國多個省份，惟最近來到香港，誰不知就在來港的第5天，單車卻在旺角被偷。他於抖音發布影片激動表示，「走中國三年多，走了32個省份一直好好的，沒想到單車在香港出現意外了」。其實香港警方也曾拍片教人如何防單車被盜，各位車友不妨學學。



圖自抖音「潮汕阿秋(騎行中國)」

日前，今年30歲的內地百萬網紅「潮汕阿秋(騎行中國)」於抖音發影片表示，昨日(9日)是來港的第五天，早上一醒來發現，鎖在旺角街頭上的單車，竟然被偷了。賊人將鎖著路邊攔杆和單車的鎖剪掉，並將單車整輛偷走，從影片中可見，現場只剩下一個被剪的鎖頭。

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阿秋於片中更表示，於中國騎車騎了32個省份，「走了3年多，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷」。阿秋其後指，已就車事件向警方報案，「也去了趟警局錄了一份口供」，警察亦將被剪的鎖帶回警察局，現在正等候結果，希望能早日尋回單車。

對於阿秋的遭遇不少網民深表同情，但也有人留意到阿秋騎車三年來外表的變化。阿秋以往都青靚白淨，跟現在外貌有明顯不同，有網民更笑言「你話佢 50後我都信」、「90後定90路?」，可能三年來騎車沒有做好防曬工作......

阿秋三年前的樣子 （ 抖音）

大家於街上，尤其是有單車停泊處的地方，都不難看見某些停泊的單車，前輪後輪，甚至車的坐位墊都會被偷去，只剩下單車的主幹部位。若想將車停泊在街上，又不想讓賊人有機可乘將愛車偷走，大家又能怎樣做呢?其實，警方曾經於警訊時，便有教導大家多招預防單車被竊的方法，有哪些方法能保護自己的愛車呢?以下是防單車被竊的7大妙招，快看看吧!

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7大單車防盜妙招

1..停泊人流多光線充足的地方

2.若須長時間放到戶外則不長可用較幼身的鋼絲鎖，須用粗身且大的鎖，例如:鋼制鎖頭

3.鎖車時鎖在車身中間的三角位和車輪，若想更加穩固放盜性高，可使用「纜鎖」，將輪鎖到鋼鎖。

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4.還有不要將鎖頭貼地，因賊人很有可能可透過鐵鎚等工具，直接將鐵鎖損毀

5.此外，避免用「快拆」，方便自己都會方便賊人，轉用普通車軸螺絲帽，將前輪固定在前叉。

6.於車架上噴上顏色或貼上貼紙，令單車在轉售時價值減低

7.幫單車拍照記錄，尤其有特別花紋和圖案位置，保留單車購買單據，並記錄車身編號