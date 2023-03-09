港媽力讚深圳食蠔好抵完勝香港　僅$OO/隻！帶全家即日來回食晚餐

香港內地通關，內地旅客來港旅遊購物，港人就北上吃喝玩樂，各自各精彩！一位港媽近日在社交媒體上發帖，分享自己原本一家打算駕車到大埔食飯，結果卻即興上大陸食，更大讚即時來回深圳食晚餐好抵食，時間也比想像中快得多，帖子引起了不少網民的熱烈討論。



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港媽在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心share」上發帖，表示當天的晚上6點在顯徑接到下課的女兒後，向丈夫提議不如揸車入大埔食晚飯，不過丈夫就稱「入得大埔不如去蓮塘（深圳）食」。結果她們一家三口便在晚上6:30即興駕車由顯徑出發，不到8時「已經去到距離蓮塘口岸兩個地鐵站嘅黃貝嶺食燒烤了，食完再路過便利店食埋支鍾薛高，返到香園圍10:03。。。」即晚來回深圳食晚餐的交通時間上沒有想像般的久。

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（Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心share」截圖）

在帖子中她提到一家三口用餐的餐廳為位於黃貝嶺的「李記湛江蠔莊」，算是該區的人氣食店，吸引不少港人北上捧場。港媽雖然盛讚蠔十分抵食，但是就沒有講明價錢為何，編輯翻查資料，店舖提供多種料理，如蒜蓉焗蠔、原味烤蠔、串燒、烤鮑魚、烤蝦等，而蠔的價錢約人民幣¥119/12隻（港幣$134），即約港幣$11.2一隻。吃完後港媽力讚「喺祖國食蠔真係抵過喺香港食好多，又抵又好味！」

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（Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心share」截圖）

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帖子吸引了不少網民好奇，請教港媽更多北上食蠔的詳情，大讚「個行程幾好喎」、「望落蠔真系好正吖」、「呢間啲半生熟蠔好好食」、「食嘢大陸同大埔梗係冇得比喇！深圳呢方面贏哂港九新界」」。不過後來有網民將帖子轉貼到其他群組，另一邊的網民就持相反的立場，認為大陸食蠔不了，擔心食物安全咁話，表示「返大陸係食元素表」、「喺大陸你敢唔敢保證食咗啲咩落肚呢？」、「食蠔我真係唔會上去食」。

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