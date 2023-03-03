港男去旅行意外揭女友驚人秘密　陷分手兩難！網民反怒批：壞男人

每個人在心底裡都難免會有些不為人知的秘密，有些只和最親密的人分享，有些人卻有苦衷絕口不提。一名港男在討論區上發帖，指自己近日偕女友去旅行，意外發現對方的「驚人秘密」，感到崩潰的他陷入分手兩難，詢求廣大網民意見，誰料網民看帖後，反而怒批他是壞男人？！



《分手77次》劇照

該位港男在香港討論區發帖，表示他與女友交往一年多，女友年齡2X歲，比自己小2歲，身材細粒相貌童顏，大讚對方思想成熟很為他設想，也絕少會發小姐脾氣。最近因為旅遊禁令解封，於是他計劃與女友一起前往旅遊。

👉屯門御海灣299呎單位賣OOO萬貴過新樓！網民錯重點狂嘲：根本搵笨

港男指在是次旅行中他負責購買機票，於是叫女友提供護照資料給他，而到了旅行入境當天，他卻心生好奇，想看看對方護照上的相片，不過對方卻以照片很醜為由拒絕。不過他就表示自己「冇咁聽話」，更一手搶了對方護照來看，發現對方的相片很好看，不如對方所堅稱的相片很醜。不過此時港男眼球一轉，卻看到對方的出生日期「點解係198X年出生既！！！」驚覺自己女友原來比自己年紀大，甚至「仲大過我好多好多！！」

《香港愛情故事》劇照

感到十分衝擊的樓主即時問女友為何出生年份會是198X年，對方才承認自己是80後，現時其實已經30幾歲。但樓主心底裡卻無法接受姊弟戀，直言「一齊左年多，相處上都冇咩問題，唉，而家都唔知點好。雖然表面上同女朋友講我唔介意，但其實都係唔想成個旅行變得好尷尬...」陷入了兩難局面。

👉貨車疑切線撼360萬賓利名車 司機賠到破產？網民:法例賠$XXX即可

《大叔的愛》劇照

網民對於港男發現意外其女友的秘密，不但不安慰樓主，反而認為他太執著於年齡，稱現時姊弟戀其實稀鬆平常，只要雙方性格合得來就好，無須太過在意年齡。除此之外，有網民也挖出了港男的舊帖子，帖中港男提到女友無論每一餐飯都堅持AA制，連生日飯都堅持AA，不會討他任何便宜。網民力讚對方是好女仔，再加上網民稱其女友有「姐姐的成熟和妹妹的外貌」、「肯為自己著想」、「不會亂發脾氣」，年齡只是可能有說不出口的苦衷，不應嫌棄對方，否則只是「衰人」、「壞男人」。

👉竹篙灣停運｜港人不解隔離營狂派橙：咳到死仲食橙？民安隊揭原因

《那些我愛過的人》劇照

不過有人指出不是這次的事件不止是年齡問題，而是誠信問題，「大過你係好小事，但係呃你就好大問題，所以我理解你心情」、「一開始講明就無問題」、「呢個人一開始已經存心呃你，你仲放心佢晚晚訓你隔離？」。也勸樓主搞清楚「你介意佢欺騙你定大過你？」解決雙方心底矛盾和癥結所在，才是這段關係繼續走下去的唯一方法。

👉口罩令取消｜網民目測9成市民繼續戴口罩 自爆堅持戴罩為一理由