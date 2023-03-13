科大學會邀林作做嘉賓叫錯「DR. LAM」轟3點不尊重：要我做佈景板

大學某些學會於正式上莊時都會舉行就職典禮，更會邀請不同的嘉賓進行演講或到場觀禮。「香港抽水王」林作日前於IG上大鬧指收到香港科技大學市場學系學會就職典禮邀請，但對方所發給他的電郵除了是以「轉寄」形式發出，連最基本的電郵上款尊稱都錯，令他認為極不尊重，更表示「marketing 嘅人連基本待人接物都唔識」。



（IG@jolamchok）

香港抽水王「林作」於個人IG上發出一封致香港科技大學的「投訴信」指，自己要幫大學「教仔」，事源他於昨日(12日) 收到來自香港科技大學市場學系學會的上莊議式邀請，但對方所發出的email竟是一封「forward」(轉寄)電郵，當中電郵更錯漏百出，讓他怒列三點大罵對方「你班友究竟搞邊科」。

（IG@jolamchok）

林作第一點便指，對方的邀請函是以「forward」形式發送給他，本身「已經是很不尊重，沒有誠意」，但對方電郵的上款竟稱林作為「Dr Lam」，而令他表示以此可推斷對方前一個所邀請的是「博士/醫生」，但學會竟然連「執返正都廢事」。

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此外，林作更貼上一張與學會的外務副主席的WhatsApp對話指，他本人「無名小卒」，但數年前加入保險業時已經是不同大學社團的上莊主講嘉賓，「幾年前我已經是你們 Business Society 的 Main Speaker 了」，但對方卻於WhatsAPP中表示「已經搵咗guest speaker啦」，邀請林作是因覺得他是重要嘉賓，所以希望他能到場見證學會上莊的重要時刻，外務副主席更表示「每位出席的嘉賓都可以上接受我哋嘅禮品」。

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但對話卻令林作大感不滿表示，「你何德何能夠膽邀請我嚟好似大部份你哋邀請開啲保險佬坐喺觀眾席做佈景板」，而他就此「好心話聲你個(學會)External VP聽」，但對方竟然講到「恩賜我你哋上莊禮品？！」對於學會的行為感到不解，更表示「好彩我唔係香港大。我將來有個仔都唔會俾佢喺香港讀書」，學會的同學都「讀壞腦」，修讀市場學，但「連基本待人接物都唔識」。

（IG@jolamchok）

林作於其後貼出貼文被移除的圖片指，學會中的外務秘書於他的post下公開留言，留言中更「涉及 hate speech及網絡欺凌，以及疑似公開用粗言穢語」，由於自己是「連登男神」，因而自己的粉絲很快便找出該位「仁兄的公開資料」，自己從「未起這位仁兄底」，他自己所截圖和發布的軍是「公開資料」，他只是轉發。他指自己「無意針對這名小朋友」，更表示聽聞該位秘書之所以會留下「犀利」留言，是因對學會的外務副主席「護花心切」。林作稱，他對學會的要求很簡單，只要求學會「公開出post道歉」，否則會出正式信向科大投訴，更表示「架，是自己丟的」，並期待回覆。

（IG@hkustsu.mkss）

翻查學會的IG帳號，學會於早前已以「致林先生閣下之公開道歉信」為題，向林作正式道歉，表示對電郵以轉寄形式發出，且以錯誤尊稱稱呼，深表歉意，更承認外務副主席以WhatsApp短訊形式與其對話及措辭「有欠尊重」，為嚴重過失，期盼林作會接受道歉，而該會亦會謹記是次的教訓，並承諾日後會以更謹慎的態度處理會務。

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事件引起網民討論表示，學會犯的都是「低級錯誤」，「stupid mistakes又喺X咗啲」，「讀到大學連做人都唔識」，「高分低能唔係冇原因」。有網民更指責學會外務秘書的行為「連中學生都不如」，「錯仲要死撐」，這樣只會「做臭自己個soc嘅名」。但有網民則認為林作出PO「公審」學會舉動或過火，「學校就喺學習嘅地方，咁做得唔好去學咪得攞，為何要公開責怪學習緊嘅year 1呢？」，更表示林作此行為並非「教仔」，而是「攞學生嚟製造話題」。