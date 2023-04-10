日本人愛「飲珍奶」愛到自創新詞？盤點6個有趣的「新口語日文」

很多人因為喜愛日本文化而開始學習日文，也有不少人認為：「當自己的日文越來越流利後，就會開始希望能像日本人一樣使用更口語、或是流行中的新詞彙來做交談，能順口說出這些單字感覺還蠻帥氣的！」。而究竟在外國人之間，有哪些口語、俗語詞彙最受歡迎呢？



LIVE JAPAN得到【日本學校法人 新井學園 赤門會日本語學校】的協助，向住在日本的外國人們進行訪問調查，來看看他們有哪些回答。除了日本人本身經常使用的單字外，也有不少會讓人感到驚訝的詞彙喔！

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因為JC・JK流行語大賞而大受矚目的「タピる」（Tapiru／喝珍珠奶茶）

「自從在電視上看到以後，我就常常使用『タピる』這個詞。因為我是台灣人，所以比日本人還常『タピる』（Tapiru）喔！（笑）」（台灣/女性/20幾歲）



在2018年日本女子國、高中生流行語大賞中，榮登熱門詞彙類第一名的就是「タピる」（Tapiru）。它是將「タピオカミルクティー」（Tapioka Milk Tea／珍珠奶茶）縮短，並加上表示動作的「る」（Ru）後而來的，意思就是「喝珍珠奶茶」。但沒想到身為珍珠奶茶發祥地的台灣人也會使用這個詞呢！因為連日本人都不見得知道這個詞彙的意思，所以只要能將它活用到得心應手，相信大家一定會覺得很驚訝喔！

漫畫與動畫中經常出現的「ツンデレ」（Tsundere／蠻橫嬌羞、口是心非）、「萌え」（Moe／可愛）

「這是漫畫跟動畫裡常常會出現的單字，所以不知不覺也記起來了。」（中國/女性/30幾歲）



「看漫畫時常常會出現ツンデレ（Tsunndere）跟萌え（Moe）兩個詞，一開始不知道是甚麼意思，所以還特別查了一下。」（台灣/女性/20幾歲）



將漫畫與動畫做為日文學習管道之一的人似乎很多呢。原來如此，所以在日常生活中經常使用「ツンデレ」（Tsunndere）跟「萌え」（Moe）的外國朋友也不少，不禁讓人再次體會到，動漫不愧是日本的一大代表性文化啊！

「ドン引き」（Donbiki／傻眼），完全不是想像中的那個意思！

「在日本的漫畫或插畫中有寫到ドン引き（Donbiki）這個詞。一開始還以為是指壓住誰以後再逃跑的意思咧！」（越南/女性/20幾歲）



「ドン引き」（Donbiki）也是漫畫中經常出現的詞彙，它也可說是進階級的俗語，一開始不知道應該如何使用、不理解其含意的外國人也很多。而這位越南女性，則表示她會常常和好朋友們使用這個詞彙。

日本特有的趣味鈔票稱呼法：「諭吉」（ゆきち／Yukichi／指1萬日圓鈔票）

「『我的諭吉離開我了』、『我最喜歡諭吉了』等等，一開始聽到時老是在想，到底是在說誰呢？最後才知道原來指的是錢啊！」（中國/男性/20幾歲）



一萬日圓鈔票是福澤諭吉，五千日圓紙鈔則是樋口一葉等等，有許多日本人，會直接使用印刷在紙鈔上的人物名稱來表達鈔票，這種說法在這次的受訪者當中並沒有太多人知道，而已經知道的外國人則表示：「因為我覺得很有趣，所以偶爾也會這麼說。」

然而前陣子，日本政府發表了新紙鈔的改版設計與人物肖像，在新版的一萬日圓紙鈔上將會改為「澀澤榮一」。因此或許在不久的將來，大家也會將這個俗語從「諭吉」改口為「榮一」也不一定呢！

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對喜歡漢字的外國人來說超有魅力的「夜露死苦」？

「我最喜歡這些暴走族用語了！而且字面上看起來也跟中文很像呢！」（中國/男性/20幾歲）



夜露死苦（よろしく／yoroshiku／請多指教）、愛死天流（あいしてる／aishiteru／我愛你）等等，這些將日文刻意使用諧音相同的漢字來標示、通稱為「暴走族用語」的詞彙，連外國人也都略知一二。而因為漢字也很受到外國人的喜愛，甚至還有人特地將漢字刺青在身上呢！其中「夜露死苦」（yoroshiku）因為經常被使用，所以也引起了外國人的興趣，認知度與理解度可說是相當高。

最常使用的日文俗語詞彙No.1「めっちゃ」（meccha／非常～）

「因為打工認識的朋友非常喜歡用＂めっちゃ＂（meccha）這個詞，跟他變熟後我也開始會說了。」（中國/女性/20幾歲）



想要強調任何事物時會用到的「めっちゃ」（meccha）一詞，也是這次訪問中，外國朋友最常使用的俗語第一名。最大的原因就在於它非常好用，也可以拿來取代學校所教的「すごく〜」（Sugoku／非常），在用法的學習上也不會太過困難呢！

另外，由於這是年輕人特別喜歡使用的詞彙，而這次我們所訪問的外國人，也是以10～20幾歲年輕族群為主要對象，所以這個俗語才會這麼受歡迎也不一定！甚至還有人表示，開始學習日文後第一次使用的單字就是「めっちゃ」（meccha）呢！

番外篇：以片假名標示的外來語讓人感到混亂！看到文字也無法立刻理解意思？

「在日文當中，有許多用片假名來標示的外來語，明明聽發音時知道意思，但只單看文字的話卻很難立刻理解含意。」（巴西/男性/20幾歲）



例如ミーティング（Meeting／會議）、チョコレート（Chocolate／朱古力）、アルコール（Alcohol／酒精、酒）等外來詞彙，在日文中會將它們的發音以片假名來做標示，因此只要唸出來，大概都可以從發音推測意思；但只有光看片假名單字時，反而會讓外國人感到混亂。相反的，「到了海外時，即使用日式發音向對方說『コーヒー』（coffee，日式發音為co-hi／咖啡）也可能無法順利傳達」，這種讓日本人感到困惑的單字也不少喔！

從流行語到特定族群會使用的詞彙，這些能將日本口語或俗語運用到得心應手的外國朋友們，也有人表示「最近我也正在學習『www』（w代表日文中的＂笑＂，指大笑之意）之類的e-mail等SNS用語！」。包含各種俗語，希望大家今後也能努力學習更多不同的詞彙，讓自己能更融入日本生活，盡情享受與他人交流的樂趣！

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