日式燒肉咩部位入口即化有牛味？日本和牛肉全攻略｜附中日文對照

各位肉食男子／女子，來到日本一定不可錯過燒肉！入口即化、美味的和牛親手在爐上烤熟，加上調味，雖然簡單但卻讓人回味無窮。不過，很多人走進日本燒肉餐廳卻遇上一個難題，就是看不懂日文菜單，不知道怎麼點餐！



現在就來為大家把燒肉店的肉類及內臟部位逐一解說，並且附上中日文對照及日文發音，下次進到日式燒肉店就知道怎麼點菜囉！

超正日本和牛肉部位解說，送上燒肉菜單中日文對照全攻略👇👇👇

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肉類及內臟部位中日文對照及解說

常見部位

首先從幾乎每個店舖都會看到的常見部位開始吧！カルビ(牛五花)、ロース(里肌肉)、ハラミ(橫膈膜肉)是日本燒肉店的人氣必點菜色，他們根據部位的差異又可再細分多種。總結來說，如果喜歡油脂較多入口即化的可點カルビ(牛五花)類，而喜歡油脂較少、清淡一點的選ロース(里肌肉)，而想要油脂少、但又喜歡味道濃且有口感的話就點ハラミ(橫膈膜肉)。

稀少部位

接著是一些比較稀少的部位，因為稀有價格可能較高一點，尤其是シャトーブリアン(夏多布里昂)，在一般連鎖燒肉店很少會看到，小小一塊就可能要一萬日幣，但那美味絕對會給你驚喜。

如果不想吃完錢包也空空的話，可以留意看看有沒有切り落とし(邊邊肉)，它們雖然外表比較不整齊但依舊美味，也能為你省一點錢！

內臟部位

ホルモン(horumon)是內臟的統稱，日本人吃燒肉時很愛點內臟部位，其中爽彈的牛舌(牛タン)更是熱門必點，厚切或薄切都各有捧場客。另外，充滿油香又有咬勁的大腸或丸腸等也很受歡迎，有些店家會以特製醬汁先醃製減低內臟那獨有的味道，更易入口。

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日本燒肉店點餐小知識

除了上述牛肉部位及內臟的說明之外，小編也幫你整理了一些在日本燒肉店的點餐小知識及日文，希望能夠讓你更享受一頓美味的日式燒肉。

1. 單點或吃到飽

日本燒肉店有分單點或吃到飽(食べ放題，tabehoudai)，而吃到飽單常會按菜單的款式而定價，愈豐富愈貴。點吃到飽的好處是可以不用一盤盤看價錢隨便點，而且還會包括小菜、飯、麵、沙拉、甜點等。不過日本的吃到飽通常都不包含飲料，如果自問能喝上2-3杯以上，可以另外點喝到飽(飲み放題，nomihoudai)比較划算。

不過自問吃不到太多的話，不想吃得太撐的話就單點吧！單點的話可以考慮拼盤(盛り合わせ，moriawase)，無論是肉類、內臟、蔬菜或海鮮類都會有各種拼盤，拼盤的內容雖然不能自選但價錢會稍為便宜一點，在面對豐富的菜單不知從何入手時點個拼盤也準沒錯。

2. 調味料

在調味料方面，日本燒肉店通常會提供醬汁(タレ，tare)、鹽(塩、shio)兩種口味，醬汁比較適合會帶有腥味，例如內臟這些部位，而鹽味則適合享受肉本來的滋味。檸檬汁(レモン汁，remonjiru)則通常是作為鹽烤牛舌的沾醬。對應獨特的肉類，有時還會有白山葵(山わさび，yamawasabi)、柚子醋(ポン酢，ponzu)、蔥鹽醬(ねぎ塩，negishio)、辣味噌(辛味噌，karamiso)、蒜蓉(ニンニク，ninniku)等等。

3. 燒烤次序

如果同時點了鹽味和醬汁兩種肉類時，建議先烤鹽味再烤醬汁的肉。原因是如果醬汁肉先烤的話，醬汁容易沾附在鐵網上把鐵網弄髒，甚至烤焦。後來再烤鹽味也容易沾上醬汁，使的味道混在一起。

4. 換烤網

當然再怎麼小心，烤久了鐵網還是會髒掉或焦掉。日本燒肉店都會提供免費的換烤網(網交換，amikoukan)，不用覺得不好意思，照著下方的日文請店員幫忙換吧。

すみません。網交換をください。（sumimasen, amikoukann wo kudasai)



5. 可點韓國料理

現在很多日本燒肉店都與韓國料理店結合，所以有些餐廳會端上泡菜(キムチ，kimuchi)、涼拌菜(ナムル，namuru)當前菜，也可點到包肉用生菜(サンチュ，sanchu)以韓式方法享用烤肉。

另外，菜單還可找到石鍋拌飯(石焼ビビンバ，ishiyakibibinba)、冷麵(冷麺，reimen)、炒粉絲(チャプチェ，chapuche)、辣牛肉湯(ユッケジャン，yukkejyan)、牛骨湯(ソルロンタン，sorurontan)等經典韓式料理。

6. 免費紙圍裙

因為烤肉時很容易有油花彈到衣服上，因此有些店舖也會提供紙圍裙(紙エプロン，kamiepuron)，這服務也是免費的，因此有需要紙圍裙的話可以跟店家索取。

另外店家也通常會放置衣服消臭劑讓大家可以消除衣服上的味道，在收銀檯也會放免費的糖果或口香糖供客人清新口腔。如果很在意渾身烤肉味的人，結完帳要走之前別忘了好好清除氣味喔。

日本和牛如何分級？

在學會如何在日本燒肉店點菜和用餐後，那也來學習一下日本和牛的分級，知道自己點的到底是怎樣的級數的牛肉。日本牛肉分級分為英文和數字，英文是步留等級(也就是一頭牛可以切下來販賣的肉的比例)，有ABC三等，而數字是肉質等級，有1到5五等，總共15等，大家熟知的A5就是最高等級。

學會這麼多，下次來到日本的燒肉店要好好實戰一下，跟著我們的教學點選符合你喜好的部位，享受肉質與味道都極棒的日本和牛吧！

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