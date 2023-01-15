2023年運程｜日本占卜師分析十二星座＋血型　48個組合運勢總排名

2023年開始已經過了兩個星期，不知大家覺得新一年暫時如何呢？有日本節目最近就請來一位人氣占卜師，以十二星座和血型的組合列出1至48位的總合運勢排名。一起來看看自己今年運勢如何吧！



（《ダウンタウンDX》截圖）

日本節目《ダウンタウンDX》最近在新年特輯中請來占卜師水晶玉子老師，列出十二星座與血型的48個組合今年的運勢排名。當中她講到排名第一位的組合今年會過得非常充實，而且無論到哪裡都會成為主角。但位居48位的這個組合卻是諸事不順，更會因此壓力爆燈、暴飲暴食！

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十二星座＋血型2023年運勢排行榜

第四十八位 雙魚座 + AB型——你今年會承受沉重的責任和極大壓力，不論做甚麼都不順利，過上暴飲暴食的生活。

第四十七位 水瓶座 + AB型

第四十六位 雙魚座 + Ａ型

第四十五位 處女座 + O型

第四十四位 水瓶座 + A型

第四十三位 天秤座 + AB型

第四十二位 雙魚座 + O型

第四十一位 處女座 + A型

第四十位 雙子座 + AB型

第三十九位 水瓶座 + O型

第三十八位 天秤座 + A型

第三十七位 山羊座 + AB型

第三十六位 雙魚座 + B型

（《ダウンタウンDX》截圖）

第三十五位 處女座 + O型

第三十四位 雙子座 + A型

第三十三位 天蠍座 + AB型

第三十二位 水瓶座 + B型

第三十一位 巨蟹座 + AB型

第三十位 天秤座 + O型

第二十九位 山羊座 + A型

第二十八位 處女座 + B型

第二十七位 雙子座 + O型

第二十六位 天蠍座 + A型

第二十五位 射手座 + AB型

第二十四位 天秤座 + B型

（《ダウンタウンDX》截圖）

第二十三位 山羊座 + O型

第二十二位 巨蟹座 + A型

第二十一位 金牛座 + AB型

第二十位 雙子座 + B型

第十九位 天蠍座 + O型

第十八位 射手座 + A型

第十七位 白羊座 + AB型

第十六位 山羊座 + B型

第十五位 巨蟹座 + O型

第十四位 金牛座 + A型

第十三位 獅子座 + AB型

第十二位 天蠍座 + B型

第十一位 射手座 + O型

第十位是白羊座+A型（《ダウンタウンDX》截圖）

第十位 白羊座+A型

戀愛運：8/10

財運：7/10

事業運：7/10

健康運：7/10

今年是進行新挑戰的機會，再挑戰過去所放棄的夢想也能開花結果。

第九位 巨蟹座+B型

戀愛運：7/10

財運：9/10

事業運：8/10

健康運：7/10

2023年你在工作上能發揮實力，被上司欣賞、有機會晉升。亦有機會獲得驚喜臨時收入。

第八位 金牛座+O型

戀愛運：8/10

財運：7/10

事業運：9/10

健康運：8/10

今年你會得到可以從心底安心的友情。另外，你一直想做但一直沒機會做的事在今年也終於可以實現。

第七位是獅子座+A型（《ダウンタウンDX》截圖）

第七位 獅子座+A型

戀愛運：9/10

財運：7/10

事業運：9/10

健康運：7/10

你今年的人氣運極高！不論投身怎樣的環境也沒問題，相信自己的能力開拓未知的領域吧！

第六位 射手座+B型

戀愛運：9/10

財運：8/10

事業運：8/10

健康運：8/10

今年你將會創造出讓你可以活躍的新據點。若改變型像的話說不定會出現心動的邂逅。

第五位是白羊座+O型（《ダウンタウンDX》截圖）

第五位 白羊座+O型

戀愛運：10/10

財運：9/10

事業運：8/10

健康運：7/10

至今所進行的挑戰會開花結果，讓你可以進一步冒險。你今年也會被愛情和金錢眷顧，能擁有一切。

第四位 金牛座+B型

戀愛運：8/10

財運：8/10

事業運：10/10

健康運：9/10

在工作上和私人生活上的長年願望都有機會成真，同時你今年也會獲得身邊的人的信賴。

第三位是獅子座+O型（《ダウンタウンDX》截圖）

第三位 獅子座+O型

戀愛運：9/10

財運：8/10

事業運：10/10

健康運：8/10

通過做自己喜歡的事，你的世界會被擴闊。亦能遇見一位令你尊敬的人，能夠展翅高飛。

第二位 白羊座+B型

戀愛運：10/10

財運：9/10

事業運：9/10

健康運：8/10

下定決心的挑戰和戀愛都可以大獲成功。若有人生「第一次」的事請務必要挑戰!

第一位是獅子座+B型（《ダウンタウンDX》截圖）

第一位 獅子座+B型

戀愛運：10/10

財運：9/10

事業運：10/10

健康運：8/10

今年你將可以發揮新才能，工作上亦會有大飛躍，成為非常華麗充實的一年，無論到哪裡你都會成為主角。

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