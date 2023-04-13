中國遊客爆買捲土重來逼爆日本　酒店經理因這事竟叫他們不要來?!

疫情渡過幾年後旅遊業終於開始復甦，日本自4月5日起再放寬防疫措施，讓已接種至少三針疫苗的中國遊客可以無需陰性證明入境。日本的經濟在疫情下受到打擊，不少商業都希望中國旅客能回歸爆買。但有酒店經理竟然表示希望他們不要來！



（YouTube截圖）

中國旅客的爆買在疫情前長期佔日本旅客消費總額接近一半，是對日本旅遊觀光業不可或缺的族群。4月5日起放寬的措施已經吸引不少中國旅客到埗，有來自內地的遊客就表示入境方便了很多，相信接下來中國旅客的人數將會暴升。

旅客人數回升，商業們應該會很開心吧！但日媒《FNN》訪問大阪道頓堀酒店的銷售經理顧萍時，她卻表示他們不得不拒絕中國旅客的到來。原來他們酒店的住客有約7成是外國人，而現在入住率亦已經超過90%，實在已經沒有房間招待更多住客。

據日本觀光廳指，今年訪日的外國旅客人數是去年1月的29倍。當中不少韓國、香港及歐美等地的遊客已經令酒店爆滿，若再加上來自中國內地的旅客情況就會更加嚴重。

「宿泊予約券」在內地旅遊網非常暢銷（YouTube截圖）

道頓堀酒店集團在中國旅行網站上售賣能更容易取得預約的「宿泊予約券」後亦吸引大量顧客，3個星期內便大賺4,339萬2千円（大約港幣256萬元）。顧萍就表示，如果可以的話希望中國旅客能在6月或7月時才來日本，對他們來說會比較有利。雖然爆買的人潮捲土重來，但觀光地卻沒有足夠設施及人手接待所有人。還真是快樂的煩惱啊…...

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