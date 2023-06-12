幾多歲知道屋企係咪有錢人？網民齊呼：看「這東西」就知道了

沒有人想讓自己的孩子輸在起跑點，對於子女的教育父母總是毫不吝嗇，不過每個家庭的財務狀況本來就會有所不同，近日就網友好奇，大家都是幾歲才知道自己家中的財富狀況，話題一出，許多網民也紛紛響應，大多數人認為在「1年齡層」就已經懂了。



原PO在台灣PTT以「幾歲才知道家裡窮或有錢？」為題發文表示，自己從小到大學都是領爸媽給的零用錢，到了大學畢業爸媽繳完房屋按揭，二十多歲才知道家裡經濟狀況，只是普通家庭，家裡開Ford、Toyota，不富裕但過得去，原PO也好奇詢問，「大家都幾歲知道家裡有錢還是窮？」

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幾歲知道家裡經濟狀況？一票網友認為是「小學」

貼文一出，最多網友表示在小學階段就知道了：

「小學，同學課後一堆補習才藝跟遊玩活動，還帶零食玩具漫畫遊戲機來學校，自己什麼都沒有」

「小學就知道了，同學家房子都很大，自己家是一間小公寓」

「小學就知道了，約一群同學來家裡玩，其中一個天龍同學媽媽看到我家後，表現出厭惡的臉，把她女兒馬上帶走，叫她女兒不要再跟我往來」（編按：網路流行用語，指台灣政商權貴與長期居於臺北市且不知人間疾苦的人）

「小學，同學都穿有牌子的鞋」

「當小學暑假我只能去田裡抓青蛙，同學卻能去南法採松露，或是到阿爾卑斯山滑雪，就知道差異了」



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不過也有網友有其他答案：

「幼稚園啊，有些同學天天穿公主裝有144色的彩色筆，也有人幼稚園就上芭蕾舞課，但我沒有，我就知道對方家相對富有了」

「小時候每年出國四五次，以為大家都這樣，初中才發現原來家裡算不錯」

「高中，我就學貸款然後弟弟都去讀建教班（職業訓練）」

「大學需要背學生貸款的時候」

「大學給不給小孩背學貸，出社會要不要求家用，就略知一二」

「從小覺得家裡很窮，都很節儉，出社會才發現，爸媽房子跟車子都幫我準備好了」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：幾歲知道家裡有不有錢？過來人嘆1年齡層就懂，意外釣出天龍國家長現實面】