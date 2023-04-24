內地女遊港搭電車手機意外掉縫隙　職員神救援！事主暖哭發感謝信

旅遊期間就算再謹慎也好，總會有大小的意外發生。最近一名內地女生在遊港乘搭電車期間，不慎將手機跌落在車窗的縫隙之中，手機也正好落在了無法碰到的深處位置，後來在她通報司機後，電車公司職員一同為事主努力「營救」電話，暖心行動被網民激讚！



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內地女在社交平台上以「香港，你真的是太讓我感動了」為標題發文，她提到當天正乘坐著叮叮車的上層第一排座椅，但是她未注意到前方窗戶與夾板之間有一條縫隙，還以為該處是實心的。說時遲那時快，她的手機便直直掉落在縫隙中，當下事主腦中的想法是「完蛋，手機直接掉下去了，我手機裡的東西怎麼辦！！我的手機還能拿上來嗎！！」等。

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她即時便向叮叮司機反映手機掉落縫隙的事，司機也很好的告訴她「現在還不能幫你拿上來，要等到終點站的時候幫你找人打開隔板才行！」，事主便感激地開始等待。然而到了終點站後，司機替她聯絡了負責人，惟負責人說他們的總控今天休息，只能等到周一才能幫她解決問題找問手機，並問她什麼時候有時間來取。

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不過事主因為當天晚上就要回到深圳了，所以對電車職員說了「我晚點就要回深圳了，能不能幫我想想辦法」。她稱自從她說完這句後，職員們就開始了「各種打電話的模式」，最後叫她「和這輛車一起返回總部」後再幫她把手機拿出來，還一邊還安慰她「沒事的」讓她不用擔心。她指在車程期間「不知道是不是自己的錯覺，感覺這趟車開很快，沒怎麼載客。帶我們回總部真的太感動了！！為了一個乘客能做到這樣，真的太好了！！」

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後來到達總部後有三位叔叔職員登上了電車，其中一位成功取出手機後就向她揮手，在她簽署失物認領的文件後就成功物歸原主。這時事主欲支付乘搭回總部的車費給職員，但是職員則婉拒和說了一句「車費沒事啦，快去玩吧！」。她稱事件令她「持續感動中」，表示「之前看網上說香港排外，但我想說這個社會好人真的很多的！有些事還是得自己感受過再做判斷！真的很感謝這幾知不知道名字的阿叔，救了我的手機」，她在帖文中也標注了「好人一生平安」的Hashtag，也稱已經向電車公司發送了感謝信表揚職員們。

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網民對事主的遭遇感到十分動容，大讚「這個世界還是有好人的，超暖！」、「哇，香港人都超級好的」、「這裡真的超級多暖心又熱情的人」，同時也有其他網民分享了其他在香港的暖心事，例如「我有一天也是過馬路時把八達通卡跑掉了，停住的貨車司機朝我狂按喇叭還一直喊小姐小姐！然後指指掉落的路邊，我才看到我的卡躺在地上，裡面1,000多的餘額差點就丟了」，更建議大家不要在網路上認識香港，實地來看一次自己體驗就知道了。

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