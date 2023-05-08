內地女香港坐的士慘被司機鬧喊！$500紙付$1XX被拒 網民:有無犯法

不少內地旅客在香港旅遊過後，都在社交媒體上表示香港的電子支付方式不及內地方便，也認為現金交易比較麻煩和不便。最近有內地女在香港乘搭的士支付$136車資時，發現身上只得$500紙幣，但司機就開始一直罵她，最後更將她罵哭，也堅拒收取其他電子支付方式，事件引起網民熱烈討論！



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內地女稱自己現時已在香港生活了半年多，期間對香港的印象都一直很好，最近父母來港遊玩一周，在西九龍高鐵站送父母上高鐵回去後，自己因為身體不適，便乘坐了的士從西九龍站回居住地點。她稱一路上司機不知道為何顯得十分不耐煩，不時「嘖嘖嘖和擺臉色」。

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當到達目的地後車資為$136元，由於事主身上只得$500大鈔，結果司機就開始說「你給我五百塊，我怎麼可能找得開，如果你只有五百塊，你剛上車的時候就應該和我說啊，然後你就換一輛車坐啊！」事主稱司機的語氣「普通話夾雜粵語，語氣超級衝」，再加上對方體型特別強壯，所以她即使感覺離譜，但也不敢語氣太強硬，也只想趕緊解決問題後落車。事主於是跟司機說「可是我不知道你找不開500啊，那我怎麼知道剛上車要和你說這個事，那你有沒有別的付款方式，fps，八達通，信用卡我都可以」。不過司機態度卻再變得更加惡劣，也開始罵事主，稱「那你的意思是找不開錢是我的錯咯！要不你叫警察來吧，來看誰對誰錯！」

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事主當下被司機態度嚇到，後來翻找錢包裡找到了130元的備用金錢，於是再問「司機$130行不行，真的沒有其他硬幣湊成6元了...」，結果再被的士司機痛罵「小姐你認不認識字啊，136不是130啊」。事主稱後半段其實自己已經一直在哭了，但是司機仍不依不饒地一定要她支付那6元散銀，她則感到十分無奈「我說我只有這個130和500的整錢，那你說怎麼辦嘛...」，惟司機堅持報警處理也不讓她下車，後來大廈保安前來了解情況，再幫她把$500大鈔換了散紙找數，事件才正式結束。事後她在社交媒體上發帖大吐苦水，直言「真的是很委屈很無語，我能付車錢是司機自己找不開為啥還要罵我？司機說什麼你應該看出我是剛出工沒有散錢為什麼還要坐我的車？我真的？ ？ ？哇有些人怎麼能這麼正大光明地強詞奪理」，也請教廣大網民投訴該位司機的方法。

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帖子引起了中港兩地網民熱議，內地網民表示當下她不應該哭，反而應該強硬一點報警處理，稱「應即時報警，事後說出來有什麼用，自己又白白受氣，又讓司機囂張」、「我經常給$500，這是司機的問題」，再批評香港的士為何不安裝港人「引以為傲」的八達通系統，狠嘲「不是小紅書上一群香港人說他們的八達通比移動支付方便多了嗎，怎麼這就不通了？」、「八達通既然那麼方便的士司機為什麼不裝？你們不是說不用帶現金只用帶八達通了嗎？這還是要帶現金啊」。

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香港網民對內地女的遭遇表示同情，但是也表明司機拒絕收取$500紙鈔的行為並未違反法例，但是態度惡劣的問題的確需要改善。另外也回應道是次問題在於香港的士司機，而非支付方式出現問題，不應模糊該討論的焦點，更稱「的士唔裝八達通機有咩計？」、「你搜一下香港人對香港的士的看法，這不是八達通背的鍋」。

《空手道》劇照

根據運輸署發出的《香港的士服務指南》，的士車費找續指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找續之用，司機若未能為500元或1,000元面額港幣提供找續，則不屬違例。若乘客隨身只攜有500或1,000港元面額紙幣時，則應在租用的士前詢問司機能否提供找續。指引亦建議，當遇到找續困難的情況時，的士司機與乘客應以互諒互讓的態度，共同尋找解決問題的方法。

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