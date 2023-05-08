港人約內地買家沙田站交收　對方卻走上深圳！無厘頭意外笑爆網民

如果手邊有多餘的物資，又或有不合穿的衣服配飾，很多人都會選擇放上二手拍賣平台出售或免費送出，以免浪費資源。近日一位香港網民在IG上抱怨自己在二手拍賣網Carousell遇到的「奇遇」，後來被轉貼至Facebook群組上引起了廣大網民的瘋傳和爆笑！



資料圖片

網民在Facebook群組「Carousell 乞衣+西客關注組」上分享圖片，為4張二手拍賣網Carousell的對話截圖。圖中可見賣家以$80的標價出售一頂「Chocolate cap帽」，其後一位打簡體字的疑似內地買家聯絡了事主，詢問交收地點可否相約在黃埔車站，也表示想要更多圖片，比如事主將帽子實際戴上的圖片。

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事主回覆黃埔車站太遠未能交收，但是可以選擇元朗、沙田或荃灣見面交收，也因為帽子是穿不下了才賣的，所以不會穿上身再拍照，勸對方介意的話請自行考慮清楚，後來對方就表示可以在沙田地鐵站進行交收。但到了交收當日，當事主告知內地買家自己會稍遲5-10分鐘時，對方卻回覆自己「我現在到龍崗站了，應該快到，我到沙田站告訴你」。意識到事情不太對勁的事主便問對方「龍崗站是在深圳？」，對方再自信地回「當然了，我快到了」。

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《愛回家》劇照

事主愈來愈不對勁，遂向對方表示「你是去香港沙田站嗎？」「上網查，龍崗站去香港沙田站車程1小時45分鐘」。內地買家也驚覺發現大家的目的地不一樣，稱「不是啊...」「不是在深圳的地鐵站交收嗎...」。事主則無奈地表示「我住香港」「Carousell是香港的平台」。買家也十分無辜地表明自己是「特意從廣州東站坐高速列車去深圳北站，然後在深圳北站轉地鐵去沙田站（深圳沙田站），你是不是在耍我？我花了一個多小時」「浪費我的午餐時間...看來還要讓老闆捱罵了」。惟事主對這個「誤會」感到十分生氣，直言交收地點全部都已經標明是香港，「都未話你玩我」「你真係好意思」。

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據資料顯示，沙田站是一個屬於深圳地鐵14號線的地鐵車站，於2022年10月28日隨深圳地鐵14號綫一同正式啟用。如是者兩個「同名同姓」沙田站就成為了一場美麗的誤會。帖文引起了大量網民熱議，稱「佢係嚟搞笑的嗎」、「有冇咁痴線」、「呢個好笑」、「下次約佢布吉⋯⋯泰國果個」。不過也有網民質疑買家根本擺明是扮內地人玩嘢，因為「買80蚊野廣州坐車落深圳交收？來回火車飛都50蚊，假膠喳下話」、「大陸通常用閑魚」、「我從來都未聽過大陸有人會交收嘅，快遞費不知幾平，深圳寄廣州¥8。。。點會左轉右轉買幾廿蚊嘢呀。。。佢擺明係扮喺大陸玩你啦」。

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