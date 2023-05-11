中國遊客泰國機場集體插隊　領隊一句寸爆惹眾怒！網民轟：好丟臉

全球各地開放旅遊後，旅客久違地踏足外國盡情觀光吃喝玩樂，但前提是必須遵守所在地的規矩，否則隨時丟臉到外國。近日（4日）網上瘋傳一段中國旅行團，在泰國烏達堡國際機場插隊的影片，女領隊更是囂張寸爆回應拍片者，引網民眾怒。



抖音@惹不起的萍爺

內地網民「惹不起的萍爺」在5月4日在抖音上貼出影片，表示在泰國烏塔保國際機場，一位中國女領隊霸佔了多個辦理行李託運的櫃檯，不斷地招呼著旅行團的團員從出口處穿越警戒線，不停地逆線插隊。她們的行為也導致守規矩的排隊隊伍經過半小時後仍是動也不動，其他旅客根本無法託運行李。

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抖音@惹不起的萍爺

後來另一內地團的旅客看不下去，直接開口要求女子停止行為，誰料女領隊一句回嗆「我一個人代表一個團隊」，態度十分惡劣，然後繼續進行插隊的行為。據報道指出，泰國烏達堡國際機場不允許團體托運行李，旅客們需要自行排隊，因此領隊讓團友「平移排隊」的行為是違反規則。拍片者表示事件後，領隊有私下道歉，雙方也達成和解。不過就認為「本來是一件小事，而領隊態度十分惡劣才導致爭吵」。

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影片曝光後，內地網民也對領隊的行為和態度看不下去，怒轟「丟人丟到國外去了」、「這個過分了，一個人排隊全隊插隊，別人怎麼辦？」、「那我是不是可以代表我小區所有人排隊」、「還敢理直氣壯」、「質素有待提高」、「怎麼這麼熟悉？原來是做核酸時的套路」。

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