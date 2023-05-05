移英港人控訴鄰居起屋過界6.5cm！下場超慘最終賠償金額竟近3百萬

移英港人Coco哥經常在YouTube上分享移民英國後的日常生活，昨日（4日）他貼出影片，指控鄰居起屋過界約6.5cm，侵佔了自己的部份土地，因此疑打算控告對方。Coco哥也指出最近英國有同樣將鄰居告上法庭的個案，最終賠償金額竟近300萬！



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Coco哥在影片中表示他在英國居住在排屋（Semi-Detached），即兩間屋之間由一道牆分隔，也以牆作為界線，兩邊的區域明確地劃分也不可過界。然而他表示鄰居在起屋時，將房屋的邊界推過了自己土地約6.5cm，甚至越過了分隔牆。由於片主屋長3米，導致合共損失了2呎的空間，若以呎價1萬元計算，也損失近2萬元。片中他直言這種霸佔鄰居空間的行為是貪小便宜，稱「我鄰居實在太過份，豈有此理欺人太甚，我真係頂佢唔順，我而家決定要告佢，法庭見啦，我唔會同你傾㗎啦！」。

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Coco哥在文中提到最近一宗類似的案例，鄰居A投訴鄰居B房屋加建後過界6cm，雙方爭執不休最終鬧上法庭。而本來鄰居B的房屋價值70萬鎊（約700萬港元），加建的部份花費了8萬鎊（約80萬港元），官司由19年持續到23年，最終法庭判罰侵佔鄰居土地者，需支付20萬鎊（約200萬港元）的律司費、再將加建部份拆除。

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除此之外，因為房屋加建後與鄰居A的房屋太近只剩得一條窄縫，雨水無法蒸發令其外牆、家中潮濕發霉，鄰居B亦需賠償損壞的部份。總計賠償金額與拆除房屋加建部份，鄰居B至少為事件損失28萬鎊（280萬）的金錢，可謂得不償失。

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不過Coco哥也表示自己在土地起屋前，已經發現到對方的房屋起過界，直接建了在自家圍牆內，佔了自己土地的6.5cm。但當時想法是「咁可以點算呀？唔通真係去告佢？差嗰少少，唔通佢拆咗間屋再起過咩」。不過在以上的案例宣判後，他才驚覺世界上真有「這些原則人」，會堅持上法庭控告對方，同時驚覺同樣的過界事件原來在英國十分普遍，心態是「貪小便宜」，卻隨時因小失大！惟在影片結尾Coco哥未有提及自己是否真的會控告對方討回公道，還是「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」，將大事化小小事化無。

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