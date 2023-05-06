女網民驚揭LV手袋帶竟是「紙皮」爆假貨疑雲！內行人：這質料很貴

有人生活省錢為了購買奢侈品，也有人不屑成為名牌奴隸，不過即使有沒有親身擁有也好，名牌總給人一種「高貴」、「質料好」等等的感覺，但原來名牌袋的質料原來有機會不似你預期中的高貴？甚至是以用廉價的「紙皮」製成？



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一名女網民在社交媒體上發帖，指自己最近使用名牌LV手袋時，意外發現手袋肩帶斷裂，這時低頭細心凝看斷口，卻赫然發現LV背帶內以紙皮製成。相比起手袋的售價，紙皮確實顯得極其廉價，因此她大嘆「事實證明：LV包也是紙殻（紙皮）」，再附上兩個心碎的表情符號，盡顯無奈的複雜心情。

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網民看到帖子後就感到「原來昂貴的LV手袋也不外如是」，表示「不應該是皮的嗎？」、「正常這個是真皮吧」、「低廉的成本，高昂的價格」。不過也有網民不敢相信LV手袋竟用紙皮製造，紛紛質疑事主使用的是假的LV手袋，「正品是用牛皮做的，你這個不知道是不是皮加工後，出現老化才這樣呢？還是手袋來源問題？」、「買到假包了」、「你這一百塊買的，就不要挑剔太多了」。

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帖子後來引起專業網民解答，表示那一層其實並非紙皮，而是製造手袋時常用的材料「皮糠紙」，再解釋道再貴的手袋帶子裡面也不能放金屬，皮或者塑膠，也因為手袋不能以全皮製作，否則不容易定型，只會看起來「軟趴趴」，使用上也因為皮有延展性，用著用著就會愈拉愈長，因此只能放入「皮糠紙」，稱「99%以上的手袋這個部位裡面都有紙（皮糠紙）」。皮糠紙的是由意大利、德國等的頂級廠商製造，再供貨給各大奢侈品品牌，要價絕不便宜，視乎質素一小片就要價幾十至幾百元不等。

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