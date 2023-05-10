自私Tesla為免費泊車充電打尖＋阻塞閘口等夠鐘!一句無恥反駁惹議

電動車是全球汽車大趨勢，香港馬路路面上也開始見到愈來愈多的電動車，然而充電問題卻困擾著未擁有私人充電位的電車車主，導致在公共停車場充電發生的糾紛已不計其數。最近在上水彩園邨停車場再度發生類似事件，一位Tesla司機被發帖指控為泊車優惠時段而打尖，更為了在免費時段才入閘，不惜阻塞停車場入口！



Facebook群組「Tesla Model 3 / Y Owner's Group of HK」

網民在Facebook群組「Tesla Model 3 / Y Owner's Group of HK」內發帖，他表示日前（7日）星期日早上在上水彩園邨停車場遇到了不愉快事件，他稱停車場正推廣5小時免費泊車優惠，但因為優惠時段由10am才開始，當時時間還差幾分鐘，因此有4部電動車包括樓主都在閘口外面排隊，準備進入停車場充電。

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Facebook群組「Tesla Model 3 / Y Owner's Group of HK」

但在9:58am時，突然有另一輛黑色Tesla「不跟隊形」地直駛向停車場入口，卻在閘前停下等10am優惠時間到，行為與打尖無誤。生氣的樓主於是上前理論，但對方卻「死都唔肯走」，更以一句「你哋邊度排緊隊呀我見唔到喎」作出反駁，令樓主怒插「我心諗佢係咪發雞盲，四部電車喺門口等緊都話睇唔到，如果佢9點59分入去都冇問題，因為佢願意畀錢入車場充電，但係佢係打尖喺個閘等到10am先至入去，真係pk到極點……cheap到爆」、「仲要去差快充，真係影衰曬揸Tesla嘅人」。

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Facebook群組「Tesla Model 3 / Y Owner's Group of HK」

網民看帖後認為打尖的黑色Tesla行為的確無品，稱該位司機「食相難睇」、「無錢就唔好學人揸車啦」、「唔西都唔叫香港人啦」。不過也有網民反問事主沒有私家充電位何苦買電車，認為事主只是「50步笑100步，大家都咁Cheap」、「一班乞電師，乞免費泊車，乞免費充電」、「成日狗咬狗骨」、「揸油車咪唔使煩囉」、「個個爭叉電，好似乞兒咁！畀我都唔會買！（除非自己屋企有得叉)」、「就算9點入場都係俾1個鐘，彩園1個鐘幾錢？」、「揸電車，喺香港如果唔係屋企or公司有得充電，真係慘過乞兒」。

資料來源：Facebook群組「Tesla Model 3 / Y Owner's Group of HK」

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