港女貪平買$100榴槤結果超悲劇！無肉中晒伏　網民笑瘋：榴槤糖？

榴槤這水果有人極度熱愛、有人極度反感，喜歡的人認為臭得來很香，甚至愈臭愈好、討厭的人只覺嗆鼻。然而愈濃味愈珍貴的榴槤品種卻價值不斐，看到便宜的榴槤難免會想買一個回家試試！不過近日一位港女卻因為貪平購買了$100個的榴槤中伏，打開後更是笑爆網民！



《當男人戀愛時》劇照

港女網民在Facebook群組「香港榴槤關注組 (嚴禁廣告)」內貼出一張圖片，指自己「貪平就出事了」，圖中可見一個形狀似橄欖、幾乎實心的榴槤，從打開果實後的橫切面觀看，金黃的果肉只得1條加2粒，其他全是白色不能吃的部份，簡直是營養不良的等級，瘦得讓人心疼。

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Facebook群組「香港榴槤關注組 (嚴禁廣告)」

港女提到自己以$100入手這一顆榴槤，心想價格便宜就一於試試，榴槤則由攤檔大叔替她選擇。在購買時，大叔打開榴槤「就咁而開一開最大舊肉果邊我睇」，她也不以為意地相信大叔。結果回家徹底打開榴槤後，卻換來徹底的失望，而那一塊所謂較大的果肉，大小也只得「粒山竹咁上下」，全程令她哭笑不得。

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後來港女的帖文獲得谷友留言瘋傳，網民對由於港女以$100買下沒有果肉的榴槤感到爆笑，表示「都好難搵到未發育」、「好空虛的榴槤」、「差啲就搵到個實心嘅」、「傳說中嘅榴槤糖￼￼」、「你買個榴槤殼嚟做咩？ 」、「身形苗條，沒有懷孕跡象」。除此之外，網民也不吝嗇地分享揀榴槤心得，表示形狀要選擇「打橫發育」，看起來圓碌碌漲卜卜、重身的榴槤。而長條形的榴槤代表「房越窄，肉越瘦」，多數都無肉吃，齊齊長知識啦！

Unsplash@gliezl

資料來源：Facebook群組「香港榴槤關注組 (嚴禁廣告)」