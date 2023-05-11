內地旅客不解香港外傭坐天橋文化　痛批港人雙重標準:蹲就沒素質?

不少繁忙的港人都是雙職家庭，平常要上下班已經很累，未有時間打理家務事，如果家中有老人、小孩就更加。現時香港合共有超過30萬名外傭，可見其需求之大。近日有內地旅客遊港時發現香港街頭有不少外傭席地而坐，於是出於好奇發帖詢問這是什麼「街頭文化」，後來帖子卻意外引起網民鬧大交！



《金宵大廈2》劇照

相信港人們對「周日外傭聚會」已經見怪不怪，無論是中環、銅鑼灣、旺角、大埔等都有她們的蹤影。她們會在草地、公園、天橋等鋪上野餐墊，又者打開帳篷，和朋友準備家鄉食物、圍坐野餐唱歌跳舞聊天，盡情享受一天假日的餘暇。

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雖然港人已經習慣了外傭席地而坐聚會，但內地旅客最近遊港時，卻被這一幕震驚。一名內地女子在社交媒體上貼出一段影片，地點為旺角行人天橋，可見數十名外傭們正在天橋的兩旁圍坐野餐聊天，視人來人往經過的人為無物。樓主對現象直感不解，表示「香港旅遊看到的，真的很好奇他們在幹嘛。遠看還以為是什麼二手交易市場，走近了發現並不是賣東西的，這是一種街頭文化嗎？」。

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後來有香港網民留言解畫，解釋道這是一個香港的獨特文化，「周日是他們的法定假期，他們每天工作行程都很緊，一個人照顧一大家人，每週只有一天休息。他們的收入不能負擔她們休息日去餐廳喝下午茶，所以像這樣買點零食和朋友在外面休息就是她們最舒適的放鬆方式了！雖然在我們看來不雅觀，但她們也沒辦法」，道出了大多港人雖然感到不雅觀，但仍然包容他們的心態，也默認了這種「街頭文化」。

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不過對於港人的解釋，內地網民似乎就感到不滿，稱「（外傭）不會被罵素質差嗎？」，更直指港人雙重標準，疑是因為港人曾多次冷嘲熱諷內地人在香港街頭蹲下「不雅觀」，直言「如果是外傭不會被罵素質差，但如果是我們內地人就一定會被罵素質差」、「我覺得這（外傭圍坐天橋）也沒比蹲雅觀」、「這是非法佔用公共用地」、「菲傭就不會被罵，如果是大陸人蹲那裡百分百罵沒素質，領教過了」。

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香港網民就回應表示事件根本不存在雙重標準，而是外傭的聚會文化已是「約定俗成」的一件事，亦坦言外傭在香港扮演的角色十分重要，「沒有他們香港沒有那麼大競爭力，要花時間照顧家庭了」，因此包容一天半天他們聚會沒有什麼大不了。同時有網民解釋港人其實也會批評港人，只要是有事情做錯，同樣罵到極點。再者如果外傭的行為犯法，警察自然會出現。另外有內地網民也留言勸阻批評港人雙標的網民，笑指「香港人都不急你急什麼？」、「人家香港人都沒意見你有啥意見啊，人家都說了他們很自律，不會留下垃圾，而且他們以很低的工資為香港家庭提供了勞務，香港沒了這群人不行的啊」、「世界各地各有文化特色，素質差不應是一個死板的標準。出門還是尊重各地文化差異」。

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