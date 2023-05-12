台灣男教師要女中學生「不穿內褲」換上暴露服裝拍照　家長怒揭發

台灣金門驚傳「狼師疑雲」！



有家長控訴，台灣金門縣某中學一名男師多年來陸續邀約熱舞社女學生拍照，並要求換穿清涼服裝拍辣照，甚至還要求再毫無安全更衣環境的教室裡，以美觀為由要求女學生「不穿內褲」換上辣裝拍照。

事後學生感到心理不適，向班導反映後全案才因此曝光。據悉，連同已畢業學生及在校生已逾20多人受害，有家長忍無可忍怒告該名老師涉嫌「性剝削」，全案警方已介入調查中。

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校方接獲通報後已成立性別平等委員會展開調查。校方指出，該名男師任教多年，過去熱心協助拍攝學校熱舞社活動照，也會以社團為由邀請女學生更衣拍攝「定裝照」，長久以來並無異狀。

但最近卻有女學生控訴，男師要求在只有一片簡易隔板的視聽教室內更衣，還以配合服裝美觀為由，要求女學生「裡面不要穿內褲」，離譜行徑讓女學生感到「不舒服」，事後向班導師反映，這起性騷案才因此曝光。

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男師遭控性騷後，校方立即啟動輔導機制，並依規定要求該名男師停職接受調查，但目前尚未有結果。

在性騷案曝光後，還有其他女學生也跳出來指控自己也有類似遭遇，甚至有家長表示，已經畢業2年的女兒向他反映，當時參加熱舞社，就被該名男師邀約到住家或是工作室，配合換上制服系列、薄紗簍空或網襪等清涼服裝拍照，家長得知後怒不可遏，立即前往警局報案。警方事後也在男師的工作室中發現200多件清涼辣裝、以及2大本女學生「定裝照」，目前全案警方正進一步偵辦中。

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家長指出，目前向社會處舉報該名男師的女學生就有20多人，其中還有多名已經畢業的熱舞社學姐，由此可以推斷男師如此不適當行為已經持續至少5年之久。

但過去因害怕遭到老師報復，女學生大多不敢聲張，且老師也會請飲料或送小禮物利誘女學生拍照，家長痛批「根本是計劃性犯案」，呼籲受害的家長一定要勇敢站出來，避免狼師再禍害其他女學生。

本案在民風純樸的金門引起軒然大波，金門縣府教育處長孫麗琪緊急說明表示，校方依規定有先進行校安通報，也已成立性別平等教育委員會進行案件調查，需等完成調查報告後教育處才能介入協處。

金門縣長陳福海也指示教育處必須秉公處理、徹查到底，絕對不允許學校有疑似「包庇」的事情發生，該校性平會調查結果完成後也要於第一時間向教育處回報，有違法者必定依律嚴辦，一定要給受害學生及家長們一個完整的交代。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】