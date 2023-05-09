睡眠不足｜長期睡不飽恐影響情緒、增心血管病風險！要留心3徵兆
撰文：Heho健康
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睡眠對於身體及心情、神經調節功能相當重要，長期睡眠不足對於情緒管控、認知功能以及身體健康都會產生影響。
若前一晚睡眠不足會影響到隔日白天的學習能力，此外，長期睡眠不足對於心血管疾病、血壓控制都有影響，甚至還會影響到壽命長短。
失眠的症狀（按圖👇👇👇）
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紀錄「睡眠日記」自我判斷
「 睡不好 」是很主觀的感覺，睡眠環境與習慣、疾病都會影響到睡眠是否不足，因此自我觀察相當重要，「若覺得自己睡不好，可先紀錄一至二週的睡眠日記，記下就寢、起床的時間，此外也可紀錄白天精神狀況，若自我觀察後覺得還是精神不佳，建議就醫由醫師診斷。」
8招助你快速入睡（按圖細閱👇👇👇）
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入睡困難為失眠症狀之一，可從頻率、嚴重程度以及是否對生活困擾三個方向進行判斷，若符合以下狀況，就建議就醫治療：
- 失眠頻率高
- 躺下後常超過1小時才入睡
- 入睡困難狀況已造成心理壓力、影響白天生活
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入睡困難大多與情緒有關，許多人常因為睡前喜歡想事情或白天壓力大而難以入睡，若出現情緒障礙導致入睡困難，建議可找醫師、心理師尋求專業協助。臨床上不會第一線就會使用藥物，會先建議患者調整生活習慣或心理諮商、補充醫師認證過的相關保健品。此外，若要避免入睡困難，建議白天可以減少午睡，以及睡前兩小時應避免進行激烈運動。
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