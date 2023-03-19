睡眠不足｜經常熬夜會讓大腦提早衰老！吃什麼可以安神健腦？

你經常熬夜嗎？或者從年輕開始就在熬夜？



研究發現，熬夜不會馬上要你命，但長期之下，會影響工作行為表現、失去工作能力，大腦灰白質也會退化消耗殆盡，讓大腦提早老化了1～2年。

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熬夜和大腦白質有關！青少年熬夜多年後，恐有行為問題

不少人從年輕開始，就常常偷偷熬夜，一直到後來也喜歡熬夜，但最近研究發現：熬夜真的很不妙！台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒引述研究，澳洲墨爾本大學研究小組對200多名年輕人，進行7年的追蹤調查，在7年時間裡，多次回答問卷外，受試者也總共接受2次腦部掃描，以檢查大腦發育情況。

在大腦掃描中，研究人員發現，熬夜和大腦的白質是有相關的：夜貓子年輕人的大腦白質，比早起的人少。此外，在12或13歲左右開始熬夜的青少年，在多年後，更有可能出現行為問題，包括「攻擊性增加、易於違反規則、反社會行為」。

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熬夜的大腦平均早衰1～2歲

另一方面，美國研究指出，長期熬夜會導致睡眠不足，而長期睡眠品質不佳，恐影響未來的「情緒問題」、「人際關係」、「認知記憶不足」，嚴重的話可能「行為舉止失常」。

美國研究團隊將134名參與者分為4組：通宵組、3小時睡眠組、5小時睡眠組和8小時睡眠組，並對這些人的大腦進行核磁共振掃描。結果發現：睡眠不足的人，大腦會發生各種變化，例如大腦內體液重新分布和灰白質數量也有變化。研究人員也發現，熬夜的人比睡滿8小時的人，大腦平均衰老1～2歲。

黃軒表示，從以上這些研究可以知道，在青春期早期，得先關注睡眠習慣，不要養成熬夜習慣，這對於日後生活的情緒和行為健康，是很重要的關鍵。

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「食補」安神健腦，緩衝熬夜傷害

另外，透過「食補」可以緩衝熬夜對身體傷害。台灣安南醫院中醫部主任黃千甄曾表示，熬夜睡眠不足的人，白天可以吃人參、花旗參、枸杞、刺五加、紅景天等食材以提升免疫力；睡前則吃粟米、蓮子、龍眼肉、淮山、百合等食膳，以安神健腦，幫助自己盡早入睡，緩和熬夜的影響。

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