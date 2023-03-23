睡眠不足｜半夜常醒來是太肥惹禍？醫揭常見6大原因恐是疾病前兆

好不容易睡著，到了兩、三點眼睛又睜開，擔心隔天學習、工作表現受影響，反而更睡不好。重症醫師指出，半夜一直醒過來，可能跟周邊環境、過度肥胖、身體疾病有關。



台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在Facebook分享，根據美國研究，有35%的人在一週內，會有至少3次會半夜起床，以為自己明明已經睡著了，不可能會有睡眠問題，他指出最常見半夜醒來的6種原因。

常見半夜醒來6種原因（按圖👇👇👇）

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1. 睡眠疾病

這是最為常見的原因，可能包含睡眠窒息症，導致一個人逐漸會急促和淺呼吸，使一個人不知覺吸不到氣、缺氧，而醒來大吸一口氣；肢體不安症候群，夜間休息或睡覺時，會有「不自覺的腿部抽動」情形，長期下來影響睡眠，也可能引起抑鬱症。

2. 過度肥胖

尤其「BMI超過30」睡覺時，容易導致呼吸道阻塞，而常常在半夜醒來，長期下來睡眠不足，更易導致肥胖不易減下，惡性循環在發生。

3. 精神疾病

27%半夜醒來，可能是因為焦慮症發作；另外的27%是因為抑鬱症，半夜會醒來；情緒不穩者，即使睡覺了，半夜也會醒來。

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4. 身體疾病

有14%的人，半夜醒來是因為有胃酸倒流（又稱胃食道逆流）造成；11%的人，卻可能是乾癬或濕疹皮膚癢；慢性病患也有16%，可能身體局部疼痛，而半夜醒來。

5. 起床上廁所

睡前喝太多水、太多含「酒精或咖啡因」的飲料，都會引起半夜容易起床；老男人的前列腺（攝護腺）腫大或女人懐孕，也是容易使這些族群的人，半夜容易起來尿尿。

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6. 周邊環境

房間太冷、太熱、太亮，當然如果另一半一直打呼、小孩哭或寵物會使你周遭環境變得不安，而吵醒自己。

黃軒指出，很多疾病是可以提早改善的，包括個人周邊環境，「其實很多個人的疾病，可以提早去看醫生，也可以解決你半夜一直起來的問題。只是很多人，不以為半夜一直起床，也許是一種可能需要治療疾病的前兆，而常常錯過了黃金診治時間。」

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