頭痛｜偏頭痛常在睡眠中痛醒？發作前有種種徵兆！醫教授緩解方法

有史書記載，三國時代一代梟雄——曹操，於年約40歲左右開始出現反覆頭痛，常伴有幻聽、幻視，且多在勞累、情緒激動等狀態下出現，並將其症狀描述為「頭風」、「頭風眩」、「偏頭風」，經當時的神醫華佗予以施針緩解，故《三國志·華佗傳》記有「太祖苦頭風，每發，心亂目眩，佗針鬲，隨手而差。」曹操頭痛的病因，至今眾說紛紜且無可考。



頭痛 一般可分成3大類

台灣樂生療養院神經內科賴軍皓主任認為，根據曹操頭痛的狀況及發生時的外在環境推測，可能是偏頭痛、慢性硬腦膜下出血或腫瘤導致。不過，「頭痛」是診間中常聽到的主訴之一，依其病因可區分為原發性、次發性及其他疼痛型顱神經病變。

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8成患者都是張力型頭痛 止痛藥即可緩解

賴軍皓主任說明，原發性頭痛以張力型頭痛最常見，約佔所有頭痛患者的80%，主要表現為頭部帶狀緊縮，並於數日間起伏發作，但程度較輕且不致於影響日常生活，以一般止痛藥即可治療。

偏頭痛常會睡眠中痛醒 發作前有徵兆

至於偏頭痛，則是第二常見的頭痛，且常有睡眠中痛醒的狀況，以女性居多。賴軍皓主任解釋，1/4－1/5偏頭痛患者會有發作前兆，像是看見閃光、局部肢體麻木等，可先於或伴隨頭痛發生，並在5分鐘~1小時內恢復。

診斷標準需至少5次以上的發作及持續4小時~3天，而發作特徵在單側、搏動性抽痛、中度以上（影響日常生活或工作效率 ）及活動時加劇這4項條件中符合達2項者，且發作時有噁心嘔吐或畏光怕吵。

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次發性頭痛會致命 危險因子一次看

賴軍皓主任補充，次發性頭痛雖不如原發性頭痛常見，但其潛在病因可能是致命的。臨床上有幾項紅旗子跡象（red flags）可提供判別依據：系統性症狀（發燒、體重減輕）、次發風險因子（免疫抑制、腫瘤）、神經學症狀（意識狀態改變）、突發性、50歲以上、持續惡化、在姿勢改變或出力時加劇等，排除如感染、出血、腫瘤、血管炎等病因，必要時輔以影像學檢查。

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頭痛是身體警訊 服藥無效快就醫

賴軍皓主任再三強調，頭痛是身體健康失調的警訊，反映出生活、飲食與壓力的失衡，因此平日應養成規律的生活、多運動、喝開水，並避免酒精、咖啡及避開富含酪胺酸的食物（如乳酪飲品、芝士等乳製品）；當服用止痛藥仍無效時，應儘速就醫。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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