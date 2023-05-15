周杰倫演唱會尾場粉絲怒呻4大中伏！暴雨不准撐傘＋嘉賓是甄子丹?

台灣天王級歌手周杰倫的巡迴演唱會香港站，昨日（14日）最後一場正式圓滿落幕。不過對於是不是「圓滿結束」，部份粉絲似乎就不太認同，更列出了4大周杰倫演唱會尾場「地雷位」，直言的演唱會的各方各面都「真的很不OK」！



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周杰倫演唱會的門票向來一票難求，尾場就更是難上加難，今次的周杰倫演唱會在中環海濱活動空間舉行，很多買不到票的民眾都圍在海濱一帶「齋聽聲」，不過尾場當日傍晚警方實施人流管制，多個小紅書流傳的「聽歌位」被圍封，中環公眾碼頭一帶晚上約7時已被圍封，但也無阻粉絲們的聽歌興致，場外場內各自各精彩。不過今日（15日）凌晨起，陸陸續續有網民在小紅書發帖，直指「周杰倫尾場踩雷了」、「尾場真的很不OK」，列出了4大原因怒呻失望！

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第1伏. 入場排隊時間長＋遲開場

第2伏. 天氣狀況＋雨衣質素極差

第3伏. 歌迷點歌環節短

第4伏. 沒有Encore

發帖的網民表示在昨日入場時，先是排隊近20分鐘的時間，期間天氣狀況很差，甚至一直暴雨持續到演唱會結束，同時場內不准撐雨，雨衣質素又很差勁，一撕就爛掉，導致每位聽眾都成了「落湯雞」，只可一直坐著淋雨聽歌，十分影響演唱會體驗。

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除此之外，演唱會也延誤至19:50才正式開始，但是比起早幾場演唱會，歌迷點歌環節卻「很少歌曲」，最失望的是「一票難求的尾場竟然沒有安可（Encore），大家苦等了二十分鐘被工作人員惡語趕走」，最終在22:25就結束，僅2.5小時左右。事主唯一感到小驚喜的就是尾場嘉賓是「甄子丹」，但直言「之前也是王俊凱阿Sa祖兒呀」。事主在文末也透露她的鞋子因為整晚的暴雨浸透而「報廢」，也因為以上種種原因感到失望。

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有同為觀看了周杰倫尾場演唱會的網民留言，「好失望、全身濕透、毫無驚喜」、「身為大肚婆的我也很失望很踩雷」、「有點心疼胡楓90幾歲還淋著大雨看周董演唱會」、「還是首場唱的歌最多」。不過對於尾場沒有Encore早早結束，網民稱音樂總監黃雨勳回應歌迷，是因為香港政府通知22:30後不可以再有聲音發出，所以趕在22:25分時就圓滿落幕。

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