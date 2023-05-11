王迪詩FB公投「MIRROR姜濤5年後消失未？」網民：挑戰鏡安法？

一石激起千層浪，日前MIRROR成員姜濤日前在《CHILL CLUB頒獎典禮2023》奪得男歌手銀獎後在台上逐一向11位成員發表「愛的宣言」，惹來不少網民在網上抨擊。RubberBand鼓手泥鯭，更在其個人FaceBook連環出Post，暗寸姜濤「Short X咗」惹來大批姜糖出征，雖然事件以RubberBand在社交平台發表聲明就有關事件道歉作結，但姜濤所帶來的餘波卻未了，作家王迪詩昨日（10日）亦在其FaceBook專頁發起公投，詢問網民認為姜濤5年後會比現在更紅，抑或已經消失於演藝圈。



外號「寸嘴女作家」的王迪詩曾於多份香港報章雜誌撰寫專欄和商業電台主持節目，一向以大膽敢言著稱，昨天（10日）她就於自己的FaceBook專頁發帖，指自己與朋友閒聊討論姜濤的未來，並發起了公投，讓網民估計5年後姜濤會比現在更紅，或是已在演藝界消失。直至截稿當刻，已有7730人參與了投票，當中認為姜濤5年後會消失於演藝界的佔52%，認為5年後姜濤會更紅的只有48%。

(Instagram截圖 @daisywong_author)

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雖然王迪詩並沒有在帖文中提出自己的立場和想法，但她這則帖文仍然引來大量的姜糖和鏡粉不滿。有網民認為姜濤出道數年已經比王迪詩更「紅」，因此王迪詩沒有資格對姜濤品頭論足，同時亦有網民指王迪詩只是借姜濤炒人氣，對她很失望。除此之外，也有網民為MIRROR不齒，指剛出道時說他們紅不過3年，到現在出道4週年又要再紅5年，體驗到無間道中梁朝偉作為臥底的辛酸。

(《無間道》劇照）

這則帖文同時亦吸引不少MIRROR和姜濤的Haters進場參戰，有網民認為不只姜濤，整團MIRROR亦開始逐步走下神壇，沒有真正實力的歌手早晚會被淘汰。

(ViuTV節目截圖)

不過也不是全部網民都這麼極端，也有不少網民持中立意見，認為王迪詩討論姜濤的未來並無不妥，唯只有「更紅」和「消失」兩個選擇就過於兩極，5年後可以有二線藝人、轉型拍電影等等多個可能性，也有網民認為不論5年後姜濤身在何方，只要他開開心心就夠了。

王迪詩並沒有就帖文內的任何留言進行回覆，也沒有新的帖文出現。不過有網民認為以王迪詩敢言的性格，應該是不會畏懼「鏡安法」和「鏡安公署」的追擊。