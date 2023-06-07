內地女首飲港人最愛檸檬茶　狠批激似一種味！網民笑：澀唔起

近日，一位內地網民於小紅書發文，批評香港岀品的維他檸檬茶味道像中藥，甚至形容飲完就想吐出來。內地和香港網民都紛紛留言，反嘲事主「鵝卵石食得多，個味覺壞咗」。



小紅書截圖

近日，有內地網民於小紅書發佈一張香港維他檸檬茶的相片，題為「這甚麼飲料？和中藥一個味」，她指自己平日甚少飲用飲料，當日友人給她一包檸檬茶，她打算解膩就喝了一口，但她形容「這哪是飲料，和中藥一樣味。一口下去差點噴了，中藥啥味兒他啥味兒（中藥甚麼味道，檸檬茶就甚麼味道）」她更表示不解兩位友人怎樣可以喝完一整瓶檸檬茶。

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事後引起網民爭論「維他檸檬茶係最好飲嘅檸檬茶，由細飲到大」不同意事主的口味，更反駁港版維他檸檬茶是最好飲的。亦有網民分析「這是港版的，茶濃會比較澀，我長大了才喜歡，內地版的真茶真檸檬不會澀，比較適合小孩。」有不少網民都認為香港和內地的維他檸檬茶口味上不同，分析岀不同地方的人對檸檬茶的口味習慣都有所不同。

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見及越來越多網民岀言維護香港回憶的維他檸檬茶，事主都回覆「看見留言的我驚呆了，還真是挺多人愛喝」對於大多數人都喜歡香港版檸檬茶，事主為自己的發言感到錯愕。

小紅書截圖

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其實對於內地版與港版檸檬茶不一的言論，已經不是首次引發爭議，而事實上同一品牌兩者的口味和包裝設計都有所不同。根據所用的確實是不一樣，內地版所用的配料是濃縮檸檬汁，當中不含調味劑、維他命C，而港版則使用檸檬汁，配料不含食用香精，導致兩款檸檬茶的口味有差別。而且包裝設計上都有分別，最明顯則是簡體字及繁體字。

內地版檸檬茶（小紅書截圖）

原帖：小紅書