的士疑故意高速剷水氹害行人濕身網民轟無品！有無犯法大律師咁講

近來香港天氣不穩，一時下暴雨一時又出太陽，市民都感到無所適從，只好帶備雨傘作不時之需。不過雨傘雖能擋天上掉下來的雨水，地面上的積水卻是防不勝防。前日（6日）一段車Cam片顯示一輛的士疑在下大雨時，司機故意將車輛高速駛近路邊濺起積水，令等車的路人全身濕透，影片後來被網民瘋傳及批評犯法！《香港01》記者已就事件向陸偉雄大律師查詢。



FB@「車cam L（香港群組）」

網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」中貼出一段12秒的影片，片長12秒，當時天氣正在下雨，據車Cam顯示的時間為下午4:20分左右。片中一輛的士疑在途經油麻地窩打老道廣華醫院對開時，在左線行駛期間，疑故意駛近馬路上靠坑渠的積水處，濺起水窪累及旁邊等車的行人濕身。

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網民看片後不禁懷疑「左線嗰位司機究竟係有心定無意剷水氹呢？」、「擺明突登！渣禁細部車無需要行到禁近渠蓋位」、「真係好很缺德，咩心態啊？」、「特登唉曬去左邊」、「係揸車人遇大雨都會注意水氹，呢個司機係乜質素大家明白」，直指不理解為何的士司機要高速駛過水氹，狠批行為無品，同時質疑犯法。

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受訪者提供

《香港01》記者已就事件向陸偉雄大律師查詢，陸指事件「輕則民事，重則刑事」，但需考慮的士司機的行為是「不小心」或「故意」。假如事件屬「不小心」，受影響的途人亦可記下車輛的車牌，以民事方式追討賠償，如衣物的清潔費等，司機亦有責任賠償給行人。情況就如在茶餐廳意外打翻熱奶茶，倒在別人的衣物上一樣，賠償是無可厚非；假如事件屬「故意」，將升級成為更嚴重的案件，司機可能被控告「不小心駕駛」，根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第38(2)條所述，「任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人」，即屬不小心駕駛，最高判罰$5,000元罰金及監禁六個月。但陸大狀也提到，若要成功控告的士司機「不小心駕駛」罪行，需要舉證司機有故意剷水的意圖，因此在舉證上有難度。

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