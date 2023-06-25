港女夏天怕熱唔戴Bra真空出街　男友嬲爆連罵3句侮辱！惹網民熱議

炎炎夏日，著多兩件衫都覺得攞命，只好盡量減少身上的衣物，保持清爽透氣。一名港女近日發帖稱自己因為炎熱，所以只穿恤衫就真空上陣與男友出街食飯，但是男友卻十分介意她不穿胸圍就出街的行為，甚至出言侮辱她，委屈的她只好求助網民意見，誰料引起了兩派網民激辯！



YouTube截圖

港女網民在Facebook群組「巴打絲打愛情台」發帖，稱最近天氣炎熱難耐，所以自己「著少一件就一件」，直接穿恤衫就真空上陣，偕男友出街食飯。她稱當時在路上其實沒有引起別人的注意和異樣目光，感到與平常一樣，但男友就一直認為「其他人不斷掃描她」。在走路往餐廳的路上就已經一直講，講到她黑曬面也都還是繼續講，讓港女不禁大呻「其實食餐飯都要搞到咁真係好煩」。

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YouTube@Thisisshl 素小姐

在回到家後，男友仍不斷地重提她沒有穿胸圍落街一事，更出言侮辱她，表示「你係咪真係咁X底」、「鍾意俾其他男人睇對X」，又大大聲的罵她「X娃」，令港女當下感到十分憤怒，直言「我真係好嬲，嬲到喊，我覺得著咩衫係我自己決定，憑咩要我著就著，我唔係著衫公仔囉，我係唔鍾意著Bra 咁又點？有咩問題？」。

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帖子引起了網民熱議，有人力撐男友的觀點，也試圖解釋男友的行為屬於「保護女友」的一種，表示「緊張你先係咁，其他理得佢著唔著」、「恤衫透嫁喎，同冇著衫有乜分別？」、「咁巴閉咪搵個唔介意既做男朋友囉」、「公道啲講，你唔尷尬人哋都尷尬，￼有時唔想望，咁你咁突出，唔想望都望到，一陣間唔小心望對到眼，又話做咩望佢，￼你有冇信心你唔戴，人哋一直望你，你都覺得冇嘢？」。

《大叔的愛》劇照

不過之後也有網民出面力撐事主，稱「只要唔透又有咩所謂，大把外國人都飛釘架啦，大驚小怪」、「其實我真心覺得只係香港嘅男女小見多怪，我成日熱到岀哂疹，所以都係痴乳貼，啲人九唔撘八！」、「唔戴Bra出街很正常，天氣熱」，再怒插事主男友態度有問題，「著唔著係你個人選擇，就算想你著，都無需要講到咁pk，依家係佢把口問題，一句唔鍾意就可以講野侮辱人？」。網民也力勸男友不要再多管閒事，否則「思想唔同步」，最終只會導致分手收場。

原帖：Facebook群組「巴打絲打愛情台」

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