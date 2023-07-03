內地女列4大原因批香港特別破　衰過美國唐人街！行程惹網民笑翻

每個地方都有不同的光景、文化背景，這些特色都會反映在城市的面貌上，也造就了香港中西共融的街景。一名內地女子近日在小紅書上大談在香港旅遊後感，剛來到香港的第一天就感到香港「特別破」，甚至比美國波士頓的唐人街更差，言論一出即被網民追擊，後來網民發現背後真相後就由「生氣」轉「嘲笑」！



小紅書圖片

內地女在小紅書貼出一段影片，片中為西九文化區，天氣晴朗可看到藍天白雲，可開揚地看向中環維港高樓大廈的景色、底下的M+則綠草如茵。不過質影片的景色相反，內地女標題就直指「破過唐人街的香港」，稱自己來香港第一天最大的感觸就是「香港特別破！能看的地方不多。大部分樓都很破舊。地方又狹窄。空氣又潮又濕又悶熱」，列出以上4大原因。

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她也在帖子中大談自己的感覺，直指「（香港）有波士頓唐人街的感覺，但又破過唐人街。導遊姐姐跟我們講，香港是一個你不來會後悔，來了也後悔的地方」。也表示自己剛剛是從深圳一路玩過來，所以「落差還挺明顯的」。

帖子發布後留言區噓聲一片，大量網民留言反駁樓主，表示「我在想大家是在同一個平衡時空嗎？我們是待同一個波士頓跟香港嗎？」、「Omg really ？居然拿boston china town 和香港比」、「好歹放唐人街照片出來看看啊」、「就你這視頻我看不出哪破」、「我深圳的，你去香港一次 我去了無數次還是很愛香港，比起我在深圳日日看見日新月異千篇一律的高樓大廈，我也很喜歡那些復古舊時光的老建築，並且香港美學這方面也做得很好，濕熱悶熱都一樣在嶺南沿海這一片，另外沒有哪個地方所到之處都是繁華富麗堂皇的哈，希望你不要醜人多做怪！」、「為什麼總是說破， 說舊呢？是歷史悠久，經過時間洗刷，又不是剛開始發展的城市，有自己的本土文化和生活方式，有自己的特色」。

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小紅書圖片

也有網民出於好奇點進樓主的個人檔案，發現內地女參加的是「$800極致窮遊港珠澳四天團」，網民即時感到「明白晒」，嘲她「導遊只帶了去深水埗嗎$800四天遊想不破也不行吧，不要因為自己窮遊而對一個地方下這麼極端的評價吧， 我不信你住中環尖沙咀還會說香港很破」、「原來是貪小便宜跟低團費坑人購物的旅行團過來的」、「原來她參加了$800的4天遊港澳團，另外一篇還吐槽了吃的差，購物團什麼的....$800包吃住遊港澳，她期待些什麼行程啊？」更讓她不要因為一次半次的經歷，而對香港以偏概全亂下結論。

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原帖：小紅書 、小紅書