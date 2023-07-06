內地媽呻來港一拖三是惡夢　小朋友遭不友善對待 網民：家教問題

為人父母，除了想將子女照顧得健健康康，都想他們擁有一段快樂的童年回憶。近日，一位內地媽媽分享來香港旅遊幾天後，眼見香港的市區很少孩子，小朋友的行為更被旁人嫌騷擾，令她覺得香港對小朋友很不友好，哭訴來香港帶小孩令她非常頭痕。貼文引起大量網民留言。



小紅書截圖

近日，一位內地媽媽在小紅書發帖，稱香港對孩子真的不太友好。當她來到香港的市區，她指「這裡的孩子都去哪裡了？路上孩子非常少」即使走進滿座的餐廳吃飯，店內卻非常安靜「三個孩子在一起，當然不可能站着不動，所以當我們排隊等候的時候，只有這三個顯眼包（丟人現眼），可想而知非常突兀！」令面對三個吵鬧的小孩和別人眼光的她覺得非常頭痛。

《暖男爸爸》劇照

直到晚上，她在酒店前台碰見一對母子，小朋友正坐在地上拋水樽，隨後有位外國人上前告訴他不要再拋，其母親就有點生氣「就去和那個外國人用英語說，不要跟我的孩子說，有甚麼你應該和我說。」事主就此事慨嘆「有孩子的都懂，他能坐着那裡玩。不動，已經很好了」而自己的孩子就坐在沙發等待事主的時候，疑因為起身坐下幾次「隔壁小姐姐馬上非常生氣的起身換座位了」

《超能老豆》劇照

內地媽媽對是次遊港經歷感到無奈「我只能說，沒有孩子，甚至身邊都很少有孩子的人，很難理解為甚麼孩子不能一直安靜的坐着........只會覺得家長沒有教好」更認為香港迪士尼已經是在香港對孩子最友好的地方了。

內地男遊港疑遭迪士尼職員歧視鬧「撈佬」 ？港人反擊:未聽過這詞

《媽媽的神奇小子》劇照

有不少身同感受的父母留言：「來香港快兩週了，一個感受，香港小朋友真的好乖…公眾場合大多數沒有高聲喧嘩的，需要排隊的時候也非常有秩序」、「我們去（香港）帶四歲娃，兩個孩子肯定打打鬧鬧的，總是被嫌棄，因為到處都太安靜了，搞得我一路都很緊張」。

港男大學生獨力照顧末期癌母3年 呻壓力大生邪念:久病牀前無孝子

亦有不少網民留言為途人聲討：「小孩有吵鬧的自由，但人家也有翻白眼表達不滿的自由」、「公共場合不喧鬧，不影響他人這個叫守規矩」、「我自己孩子鬧我也感覺煩人，別人感覺更煩也是正常的吧，人家沒義務包容的」、「根本就係家教問題」。