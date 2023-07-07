香港郊野驚現多處簡體中文塗鴉！自稱「湖南獨行俠」囂到寫埋呢樣

香港擁有漂亮的自然景色，很多的山野都宏偉又壯麗，綠意盎然的環境每年都吸引大量遊客到訪。但要維持郊野的環境，其實十分依賴遊客的公德心。近日有網民發現，香港的山野地方的路牌上，出現了以簡體寫上的「湖南獨行俠到此一遊」字眼，香港山友網民發現後隨即嬲爆發帖緝兇！



《緣路山旮旯》劇照

網民在Facebook群組「香港人露營分享谷」上貼出圖片，帖子只附上一個憤怒的表情。圖中為一塊紅白色的警示牌，提醒前方懸崖有危險，遊客切勿再繼續前進。惟警告牌上有一串由黑色油性筆寫上的簡體中文字，寫道「湖南獨行俠到此一遊」等字眼，還仔細地寫上日期為「公元二0二三年六月二十九」。網民猜測日期正是塗鴉當天，地點推測是獅子山。

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Facebook群組「香港人露營分享谷」圖片

大量網民在看到圖片後群起留言，怒轟該位自稱「湖南獨行俠」的人士毫無公德心，直指「呢啲人真可恨」、「幫佢加個絕筆兩個字」、「呢個係咪佢遺言？」、「水平低，無文化」。後來還有網民貼出了另一張在港島龍脊的圖片，稱「71龍脊都見到」，圖中可見「湖南獨行俠到此一遊」「公元二0二三年六月二七」，日期比上文提到疑在獅子山出現的塗鴉早兩天。

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Facebook群組「香港人露營分享谷」圖片

發帖的網民稱現時暫時發現了最少3處山野有類似的塗鴉，但未有貼出圖片佐證。雖然大量網民對塗鴉感到憤怒，但也有網民呼籲冷靜，表示「塗鴉當然係唔啱，但唔好俾字型牽動情緒，繁體英文作品比比皆是」，惟再被網民反擊，「關咩事，咩人都X，￼￼總之係做錯！」、「呢個群組係做錯嘢咩人都會X，唔理係咪鬼佬定大陸人，之前燒地嗰陣X得仲勁」。還有網民更將塗鴉的圖片轉載至內地社交媒體小紅書上，表示「致湖南獨行俠先生，先生你好，下次去郊野公園行山的時候，請勿再塗鴉公共設施影響市容，謝謝」。

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《失蹤》劇照

根據《郊野公園及特別地區規例》第十二條，任何人不得在郊野公園或特別地區內故意或疏忽地污損、損壞、弄污或弄髒任何由總監建立、使用或保養的告示、標記、圍欄、建築物、遮蔽處、設備或裝置，違者即屬犯罪，可處第1級罰款$2,000及監禁3個月，如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款$100。

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「山野不留痕」七大法則：

1. 事前做好充分的規劃及準備

2. 在已建設好的山路上行走

3. 適當處理垃圾維護環境

4. 保持環境原有風貌

5. 減低用火對環境的衝擊

6. 尊重野生動植物

7. 考量其他的使用者

原帖：Facebook群組「香港人露營分享谷」