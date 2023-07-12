香港大媽疑爆鎖偷共享單車自用！結局神反轉大快人心　網民嘲抵死

共享單車的概念已經推出了一段時間，不過香港的共享單車發展情況，其實相較其他地方如內地、台灣等地方相對緩慢，港人的共享意識也不足。香港共享單車平台LocoBike前日（11日）在Facebook貼出一條影片，片中一名大媽使用該平台的共享單車，卻以私人車鎖將單車鎖上，行為疑涉及盜竊罪！最終結局公開後迎來大反轉，令網民直呼大快人心！



（Facebook@LocoBike樂區踩 圖片）

LocoBike共享單車的使用方法便利，只需要在平台地圖上尋找附近的單車，掃描車身QR Code完成解鎖，到達目的地後在綠色P字公共單車停車位上泊車，手動鎖車將車尾的智能鎖拉下，結算車費即可。不過也有大量不法分子將車尾智能鎖拆除，再把單車非法據為己有，讓共享單車平台經營困難。

👉內地女搭的士疑被騙 用千鈔付$50車資只找$50！報警結局卻超無語

香港共享單車平台LocoBike日前在官方Facebook專頁上貼出一段37秒的影片，片中一名身材圓潤矮小，身穿全黑服裝的中年大媽，將一輛車尾智能鎖被拆除的LocoBike共享單車停泊在路邊，在拿走車上的個人物品後，就以私人車鎖將單車鎖上，隨後瀟灑轉身離去。大媽在轉身之後疑發現正在拍攝的機主，雙眼目不轉睛狠狠盯著機器。由於偷車事件頻頻出現，即使職員不斷巡查被私鎖的共享單車，仍然無法杜絕行為。LocoBike專頁管理員不禁表示「Auntie，高抬貴手，畀返架車嚟」。

👉台正妹遇租屋糾紛上新聞意外爆紅 索到網民錯重點:王小姐說得對!

+ 2

網民也對大媽的行為感到可恥，怒轟「睇個樣都似可以兩蚊搭車啦，畀兩蚊搭巴士啦～阿婆」、「其實呢排好多人私鎖，周街都係」、「自私，可恥的行為」、「直接報警」、「你哋應該要追究到底！」。後來有網民貼出一張照片，令事件迎來大快人心的神反轉！事關相片中有兩位警察突然出現，一位正將單車移走，應為證物用途，另一位則站在大媽的身後將她帶走，可見大媽的表情猙獰，嘴巴微張似是正在喊冤。網民看到圖後直指「結局令人暖心」、「拉得好！」、「佢個樣笑得好開心，因為終於申請到比差人拉！佢成功了」、「拘捕呢種犯人，正確！」、「呢d真係一律報警處理」。

👉內地女遊港被普通話同胞插隊 全身名牌講一句超無恥！事主感羞家

（Facebook@LocoBike樂區踩 圖片）

共享單車乃公共租用設施，根據法例規定，任何人干犯盜竊罪條例第210章第9條盜竊罪，一經定罪可被判監10年，市民切忌因為貪念而因小失大。

原帖：Facebook@LocoBike樂區踩

👉港車北上疑爆首宗交通意外！網民猜測港人賠到傻：這行為內地出事