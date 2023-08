港媽家中外傭收奇怪英文影印信  超可疑！網民驚揭信件可怕真相

香港人工作繁忙,家務事未必有時間處理的時候,很多港人都會選擇僱用外傭幫忙打點生活雜務。然而「好的外傭帶你上天堂」,差的外傭卻令僱主相當頭痕。早前一位港媽在Facebook上分享家中收到外傭的奇怪信件,信內全為影印本,未寫有上款和下款。後來她出於好奇詢問網友,更意外揭發了背後的可怕真相!



《淪落人》劇照

港媽在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上發帖,稱在信箱內收到寄給家中工人姐姐的信件。由於信件看起來相當有嫌疑,事主於是讓工人姐姐即場拆開信件,一起查看信件的內容。信件內只有一張A4紙,以影印的方式印上一段簡單英文”Hello! How are you today? We are sending a little bit of SUNSHINE to brighten you day. Have a good one!”

FB@外傭僱主必看新聞訊息

事主直指信中的內容奇怪,便發帖向網民請教「有咩公司會寄出呢啲咁怪嘅信件比工人?」。誰料網民看到圖片後,事件即時迎來了驚人反轉,網民稱這封信件應該為財務公司寄出,表示「地址證明,佢收到呢封信拎返去證明地址正確」、「間財仔公司叫 sunshxxx, 我工人都借過」、「同個工人講,嚴禁用你地址做任何嘢」。網民還提到家人如果收到不明信件如教會、健康檢查、領事館等,通常都是財務公司寄來的信件,令不少網民紛紛表示長知識了!

《淪落人》劇照

此時,事主才驚覺工人姐姐原來「又再一次」向財務公司借錢,並表示對方在以前已經借過一次,家裡另一次收到工人姐姐的信件,就是財務公司的追數信,稱「當時仲話人地借貸利息高唔肯還錢比人,攪到人地騷擾埋我,佢係咁意還左少少,仲要未還夠第1期,已經比人加利息,到人地追數仲想報警攪大件事,話要搵公義」,而事主也警告過她不要再向任何財務公司借錢,因她根本無力歸還。同時表明若對方再有進一步不當行為,將即時解除對方的合約。

《淪落人》劇照

同時也有網民將討論的重點放在「港媽無權拆開外傭的信件」上,認為「如果係情信呢?可以炒,但唔可以睇人私人信件,無家教!!」、「特登叫人拆信俾你知內容,人哋唔鍾意俾你知唔得咩?借錢又點?犯法?唔鍾意有種就炒喇」,事主就回覆她未有打開信件,而是信件連工人姐姐都不知道由誰寄出,對方是「自願拆開」,不存在侵犯對方個人私隱的問題。至於外傭能否用僱主的地址作收取信件的用途、僱主又是否有權扣起外傭的信件,其實已是「萬年的鬧交主題」,而每個家庭的情況都不一樣,最重要的僱主和外傭有經過溝通。

原帖:FB@外傭僱主必看新聞訊息