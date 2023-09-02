港人內地買¥1樽裝水香港回收賺$1.2！全新發達大計 網民:玩到咁盡

人人都想財自（財富自由），每日努力上班、投資等用盡各種方法賺錢，但到最後真正能夠財自的又有幾多個呢？如果可以靠「飲水」財自你又會不會想試試？最近一位港人在北上時就意外發現北上深圳買樽裝水僅¥1蚊支，飲用完的空瓶帶回港後更可回收領取$1.2回收費。如此的「生財大計」即時被網民熱烈討論，大家更紛紛想仿效，不過卻被無情潑冷水？



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不少港人在閒時就會上深圳吃喝玩樂消費，全因北上的綜合消費水平都比香港便宜得多。最近一位港人在FB群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發帖，他表示自己經常往返深圳，發現12支裝550ml的農夫山泉天然水，只賣¥11.99（約港元$13.07），平均每一支¥1有找。他更直言「從未見過咁平」，而且將空樽帶回香港回收「仲可以攞返HKD1.2」，除了可以飲用便宜的樽裝水，飲完後的空樽還可以回收換錢，可謂「飲愈多賺愈多」。

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FB群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

後來有網民留言詢問「如何連飲水都可以賺到錢」，冀樓主可以分享發達大計助大家一起走上財自之路。樓主解釋是「入樽機每個膠樽收1毫，香港好多商場都有」，網民才驚覺原來是「總數$1.2 唔係一支$1.2」，發達大計又再次變得遙遙無期。儘管如此，有網民仍然對樓主的精打細算行為感到Respect，直言「咁都畀你計到」、「咁又俾你發現到發達大計」、「玩到咁盡」、「你好醒目，咁都俾你諗到」、「送水輝？其實我都試過」。

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有網民表示不解為何樓主山長水遠「專登托啲水返香港飲」，認為費時又費力，倒不如在香港買樽裝水，為此樓主就回覆自己是在香園圍口岸附近泊車，再經香園圍口岸過關，而蓮塘口岸商場旁邊有間超市，買完過關後就可以放上車，不用搬很久的路程，而慳錢也是自己的樂趣之一，所以樂在其中。不過有網民就提到以上的膠樽未必能夠在香港的入樽機回收，全因入樽機「要認到個bar code 先回收」，而內地品牌的膠樽Barcode與香港的不一樣。有網民表示「我試過茶匹，喜茶嘅空茶，奈雪嘅鴨屎香檸檬茶樽都唔收」、「香港收樽機認唔到大陸code喎，所以冇$收」。事主就大方的表示即使無法換錢，也會拿去綠在區區換分支持環保。

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何謂入樽機？環境保護署（環保署）於2021年第一季推出入樽機先導計劃，以測試入樽機在香港收集塑膠飲料容器的實地應用。在先導計劃下，環保署在人流合適的公眾地方、政府設施及商場等地點，分階段設置共60部入樽機給公眾試用，並透過電子支付平台提供即時回贈（每個塑膠飲料容器為$0.1），以鼓勵公眾交回使用完的塑膠飲料容器。每一張八達通或每一個支付寶（香港）帳戶每天最多可交回30個塑膠飲料容器，並領取有關回贈。市民亦可選擇將回贈捐給指定的慈善機構，每天數量不限，造福社群。截至2023年7月31日，已累計收集超過65,000,000個塑膠飲料容器。

原帖：FB群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」

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