6種最差「理財習慣」你中幾個？專家警告：只儲蓄不投資是大忌

著作銷量累積超越2000萬本，美國理財暢銷書作家、藍西方案顧問公司（Ramsey Solutions）CEO戴夫・藍西（Dave Ramsey）曾分享過一項針對全美逾1萬名千萬富豪的調查，有1/3的受訪者表示，自己一生中的從未有超過6位數（10萬美元）的家庭所得。表示對這群千萬富豪來說，能夠擁今日資產，高額的「本業收入」並非最直接的決定因素。



不論薪金多寡，擁有正確且健全的理財觀念，才是能更早日達到「財富自由」的成果。前澳大利亞國民銀行全球電子商務與諮詢副總監、現為《CNBC》理財專欄作家的提姆・丹尼（Tim Denning）就提醒，錯誤的理財習慣，會導致手頭資金的流失，接連錯失利用資金投資、實現投資回報或者是降低複利的機會等等，最糟糕的情況是過度花費而入不敷出，導致永遠無法開始投資理財的過程。為了避免這種情況，以下是幾個理財專家建議工作者應避免的理財地雷。

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6大理財地雷

1. 只儲蓄不投資，戶頭裏留有過多現金

丹尼認為，存於戶頭的現金基本上「沒有價值」，特別在通貨膨脹與經濟不景氣的年代，有些人把錢放在戶頭裏只是單純是害怕風險，卻不願意探索不同的投資管道與自我進修，導致最後資產反而輸給薪水更少，但願意承擔一些風險的人。

2. 依賴先買後付和分期付款

先買後付（Buy Now, Pay later，BNPL）、分期付款看似能夠提供民眾在現金不足時，仍可以享受生活。但過度依賴的結果，可能導致在期限過後，仍付不出來，因而承擔高額的利息費用。

3. 逢低再進場、等待進入投資的時機過長

有些人會覺得現階段投資商品、股票的價格過高，可以再等一等。但這種想要預估正確投資市場的心理，往往證明是個錯誤。好比有人認為不動產的價格終將下跌，另一些人認為虛擬貨幣將再度翻紅，甚至是Google和微軟等科技業都將受惠AI題材而狂漲。

丹尼提醒，能正確預測的人往往不是你也不是我。最好的投資時刻就是現在，如果你不這樣做，那些錢就會花到別的地方去了。工作者可以考慮在每月發薪日後，就立刻將資金撥進投資戶頭，定期定額投資股票，剩下的錢才依據不同項目來分配金額。要記住，投資最重要的是在市場的時間而非進入市場的時機。

4. 只在乎節流，忽略了開源

許多打工仔覺得自己受困於薪水不夠高，而想盡辦法慳錢，例如想盡辦法用折價券，或是讓他人請吃飯等等，但這些辦法或許都不如加強自己的職能，開源並非短期的成效，但目的在於讓自己在未來有更多機會，能賺更多錢。

5. 用物質犒賞自己

理財專家賈斯普里・辛（Jaspreet Singh)指出，餐費、房租的固定花費無法節慳，但更多的開銷其實是在「想要」而非「必需」品。對於老生常談的觀念，他提出「五一法則」，如果可動用的預算沒辦法一次買下5個這類「非必需品」，那就不該買；意即當「想要」的物品售價超越預算的2成，那最好打消念頭。

6. 沈迷光鮮亮麗的社群

社群網站如Instagram、Ｘ.com（原twitter）上的華麗假象，導致這代人過度消費，因為他們想在社群上讓人刮目相看。但別被光鮮亮麗的騙局牽着鼻子走，聰明的消費者會把錢慳下來，買一些同樣品質的無牌產品，炫富只會讓你未來更窮。

辛就分析，許多人的消費習慣是「懸崖消費」（cliff spending)，拿到薪水馬上犒賞自己並昭告天下，很快戶頭的餘額就花到只能等待下次發薪的時刻，這都是缺乏預算的習慣，他建議察覺到這項情況的工作者，製作一份Excel表單，確實將自己的收入與支出列表，檢討自己的錢都花到哪邊去了。

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