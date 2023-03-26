理財｜何時開始學投資？網民熱議10大契機　導你入坑的不只朋友

根據《鉅亨買基金》專欄指出，全台灣大約有60%的家庭在扣除掉平均消費之後，每年還能存10萬元（約港幣2.5萬元）以上，經年累月、積少成多之下，若能把這筆錢用於於投資理財，對於提升未來生活品質助益不小。



另外，PTT論壇上有不少人分享投資理財的經驗，其中一名網民提到，他最近碰到一名剛畢業的社會新鮮人到銀行開證券戶，填寫資料過程與她閒聊「為何想投資開戶？」對方回應：「因為看到朋友固定投資0050（元大台灣50），因此想跟朋友一樣。」

聽到這名剛從學校畢業的小女生說出這番話，也讓該名網民開始回想，自己當初從何時開始學習投資理財？而一般o 會因為甚麼原因踏入理財新手村？《DailyView網路溫度計》有感於網民的發問，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，統計整理出網民熱議10大入坑「投資理財」的契機，來看看大家是如何進入投資市場！

沒有「外力」推動，相信很多人都沒意識去學習投資吧！（按圖了解）

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No.10 聽長輩建議

許多長輩都是從年輕開始學投資理財，累積的經驗自然比年輕人多，有時候在一些家族聚會上，樂於分享自己想法，不少晚輩們會聽取建議，再加上自身的學習與判斷，開始進入投資市場。無論最終投資的結果好不好，對很多人而言，「長輩的建議」是初入門的起始點。

為數不少的網民表示，因為家人、長輩的關係入坑投資市場：

．「聽長輩建議的股票被割韭菜」

．「第一次買是長輩推薦的中鋼當存股，之後放着就不理了」

．「以前跟着家長買類定存股」

．「常常都聽長輩說，要有儲蓄的好習慣，才不會在緊急時候傷腦筋，所以我一直有理財的習慣」



No.9 NFT名人效應

NFT又稱為非同質化代幣，前一段時間相當火紅，有許多品牌、名人接續發行NFT項目，其中越有名氣越好推廣，進而帶動NFT的炒作風潮，不少人因為明星、網紅鼓吹，紛紛投入投資，但後續也衍生出許多問題，甚至引發「割韭菜」的狀況。

看清一切的網民紛紛表示：

．「隨便一個不知名的網紅都在拼命廣告這些東西」

．「買網紅或藝人通常最慘」

．「NFT的收割潮越來越洶湧，一堆網紅藝人推行的NFT一一現出原形」

．「很多網紅拍片跟你說玩幣賺很多」

．「就別跟人湊熱鬧了」



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No.8 有了自己的證券戶

想進入股市買股票，一定要開通證券戶。有不少人因為薪轉戶或是到銀行辦理其他業務時，在銀行行員的建議與推薦之下，順便辦理證券戶，自此之後，便開始研究股票市場。

網民表示：

．「不知不覺就開證券戶，然後放錢進去，買所謂有名的股票開始摸索」

．「開證券戶、買ETF就這樣」

．「某次聊天聊到了股票這東西，我們一起去開了證券戶，也讓我開始接觸股票」

．「最近開了證券戶，開始在接觸股票」



No.7 看書、YouTube影片入坑

知識就是力量！雖然說投資可以簡單做，但也可以很複雜地操作。大家眾必須對於理財觀念熟稔，才有辦法應對「高潮迭起」具有風險的投資市場，因此，坊間開始出現一系列財務金融、投資等書籍。另外，隨着YouTube影片崛起，不少YouTuber也會在頻道上教授投資觀念，成為民眾入坑開端。

有網民認為知己知彼、百戰百勝：

．「建議先閱讀幾本存股的書，等到觀念方法都清楚，再來談買進」

．「看了很多YouTube新手股票教學，甚至買了書」

．「投資新手唯一推投資理財教科書」

．「要學會投資，首先要先學會如何不要被騙， 剩下的自己上YT打關鍵字都有不同的影片可做功課」



No.6 開始工作有固定收入

工作是為了賺取生活所需的金錢，但除了生活所需之外，人類的「物質」慾望之強大，像是想買手袋、買房、買車、買衣服等，為了滿足慾望、完成夢想，不少人在開始工作，有固定收入之後，會將一部分的資金挪作投資使用，再利用這些投資賺來的錢，滿足自己的物質慾望。

對於薪水的支配與使用，有不少網民說，開始工作有固定收入之後，就會開始想怎麼投資：

．「剛開始工作時，我會覺得要多累積一點資本，有錢就盡量存起來去投資」

．「有工作、有收入、有能自由運用的錢，那是真的好」

．「今年畢業將要開始工作，對投資理財還沒有甚麼概念，想用20萬元當作開頭」



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No.5 朋友們都在玩

雖然新聞常報導有人玩股票玩到傾家蕩產，也有人被騙投資搞到破產，導致不少人都害怕進入投資市場，擔心無法承受其變動，更怕資金一夕間血本無歸。但當身旁朋友、同事都在投資理財時，不少人會開始動搖，甚至會因被好友推坑而加強信心，進而投入股市。

網民分享被朋友推坑心得：

．「以前同事有研究，剛好自己也有興趣」

．「被學長推坑」

．「大學時有在投資的同學，建議菜雞可以去開戶學習投資」

．「看身邊朋友都在股市賺到錢，一口氣把5年、6年的存款all in在股票上」

．「和朋友們聊天，得到存股有關的啟發」



No.4 想增加被動收入

基本上，社畜們都是領固定薪水，若想快速達到財富自由，滿足自己平時的慾望，被動收入即顯得很重要。被動收入的概念很簡單，意指民眾不用工作，就能收到自動產生的收入，常見有股票股利、債券、房租收入、銀行利息等，因此，不少人為了增加額外收入，便開始研究投資市場。

為了增加被動收入，許多網民認為投資理財是個不錯的方法：

．「想說收入穩定一點了來研究被動收入」

．「想學會投資，增加被動收入，累積到第二桶金的時候再買房」

．「想透過投資理財獲取被動收入」

．「努力讓存股這筆被動收入成為生活的靠山」



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No.3 被高股息廣告吸引

投資偏保守的新手，對0050、0056絕對不陌生，網絡上這兩檔ETF廣告也打得很兇，不少人網友都被廣告打到，其中0050全名「元大台灣卓越 50 證券投資信託基金」（又稱元大台灣50），每年穩定配息。而0056全名「元大台灣高股息證券投資信託基金」，主打高股息，採年配息方式，諸多誘因是不少想定期定額投資的新手入坑關鍵。

許多網民坦言開始進入理財投資領域都是被這兩檔ETF吸引：

．「金融起手，0050、0056」

．「最近想開戶買0050 」

．「我是剛入門的小韭菜，因為想投資0056」

．「0050這檔很多人作為長期投資」

．「我每個月都定期定額1萬買0050」

．「想穩定配現金股利，0056算是穩定的選項」



No.2 生活階段變化（結婚生子）

結婚、孩子出生、退休等人生階段性重大改變，不少人會開始重新思考財務管理，以結婚來說，除了會面臨籌辦婚禮時的花費，婚後的家用、車貸、房貸、保險費等支出都是不小的開銷，若有生小孩的打算，同時還得考量到懷孕、生產、產檢、坐月子、托嬰等費用，為了讓收入變多，投資理財成為許多人在人生階段轉變時，一定會考慮的方法之一。

網民認為人生階段的改變，投資理財需更加謹慎：

．「投資都得靠年終獎金，否則退休後生活基金堪慮」

．「我努力存的錢是用來要結婚」

．「有小孩以後，我要保留存款庫存水位，工作也不能不爽拍桌子不幹了」

．「男友每個月都會把八成的薪水轉給我，說是因為我們也快結婚了，想交給我理財」



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No.1 資產變動（買房買車）

台灣房價高漲，台灣的中央大學經濟系教授邱俊榮直呼「房價已經變成國安問題，非常嚴重！」即使被稱為當地史上最重的打房措施《平均地權條例》三讀通過，房價仍讓人望塵莫及。對此，很多人為了存到頭期款以及應付日後房貸壓力，便決定開始投資，盼望能以錢滾錢的方式，讓自己收入增加，離買房夢想更近一些！

網絡論壇上有網民表示，想買房就更要好好投資：

．「買房子對大部分的人來說，等於是不可能的任務，所以更要好好投資」

．「買房的優點是強迫自己儲蓄、學會理財跟投資，買對房子更有抗通膨效果」

．「自己實現了去年的生日願望成為有殼一族，今後要更努力理財跟賺錢了」



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